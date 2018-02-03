У Нововолинську в під'їзді побилися дві пенсіонерки





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 22-го листопада, - пише



Досудове розслідування встановило, що обвинувачена, перебуваючи в під`їзді свого будинку, з мотивів, які виникли на ґрунті словесного конфлікту, схопила обома руками потерпілу за груди та штовхнула її об вхідні двері. В результаті чого остання втратила рівновагу та впала на цементне покриття та отримала ушкодження у вигляді забою м’яких тканин та закритого перелому правої ключиці зі зміщенням. Згідно висновку судово-медичної експертизи, які відносяться до категорії середнього ступеня тяжкості.



В судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину не визнала. Суду сказала, що потерпілу не штовхала, тілесних ушкоджень не заподіювала.



Однак зі слів свідка стало відомо, що він бачив, як біля ринку на вулиці Маяковського в Нововолинську люди обступили обвинувачену, яким вона розказувала, що «забила» жіночку зі свого під’їзду, як проживає на третьому поверсі.



Потерпіла заявила до обвинуваченої цивільний позов про відшкодування майнової та моральної шкоди. Внаслідок вчинення злочину вона перебувала на стаціонарному лікуванні та їй проводили оперативне втручання. На своє лікування вона витратила 14 956,81 гривень. Крім того їй було заподіяно моральну шкоду – 30 000 гривень, які вона просила стягнути з обвинуваченої.



Суд визнав обвинувачену винною у вчиненні злочину та звільнив її від покарання, у зв’язку з досягненням пенсійного віку. Цивільний позов до обвинуваченої задовольнив частково.



Суд призначив стягнути в користь потерпілої 14 956 грн. 81 коп. на відшкодування майнової шкоди та 8 000 грн. на відшкодування моральної шкоди завданої злочином.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У під’їзді будинку в Нововолинську посварилися дві сусідки пенсійного віку, одна жіночка штовхнула іншу, яка від падіння отримала забій м’яких тканин та перелом ключиці.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 22-го листопада, - пише "Буг" Досудове розслідування встановило, що обвинувачена, перебуваючи в під`їзді свого будинку, з мотивів, які виникли на ґрунті словесного конфлікту, схопила обома руками потерпілу за груди та штовхнула її об вхідні двері. В результаті чого остання втратила рівновагу та впала на цементне покриття та отримала ушкодження у вигляді забою м’яких тканин та закритого перелому правої ключиці зі зміщенням. Згідно висновку судово-медичної експертизи, які відносяться до категорії середнього ступеня тяжкості.В судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину не визнала. Суду сказала, що потерпілу не штовхала, тілесних ушкоджень не заподіювала.Однак зі слів свідка стало відомо, що він бачив, як біля ринку на вулиці Маяковського в Нововолинську люди обступили обвинувачену, яким вона розказувала, що «забила» жіночку зі свого під’їзду, як проживає на третьому поверсі.Потерпіла заявила до обвинуваченої цивільний позов про відшкодування майнової та моральної шкоди. Внаслідок вчинення злочину вона перебувала на стаціонарному лікуванні та їй проводили оперативне втручання. На своє лікування вона витратила 14 956,81 гривень. Крім того їй було заподіяно моральну шкоду – 30 000 гривень, які вона просила стягнути з обвинуваченої.Суд визнав обвинувачену винною у вчиненні злочину та звільнив її від покарання, у зв’язку з досягненням пенсійного віку. Цивільний позов до обвинуваченої задовольнив частково.Суд призначив стягнути в користь потерпілої 14 956 грн. 81 коп. на відшкодування майнової шкоди та 8 000 грн. на відшкодування моральної шкоди завданої злочином.

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