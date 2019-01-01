Військовий помер, випавши з поїзда дорогою в зону ООС





Встановили, що військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади рухався у складі підрозділу ешелоном в зону проведення ООС. Потерпілого виявили 18 листопада на залізничному полотні поблизу ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області, - інформує пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.



Солдата доставили «швидкою» до Білоцерківського військового госпіталю. Чоловік 1987 року народження перебував у тяжкому стані. У нього була відкрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку ІІ ступеня, перелом основи черепа, закритий перелом кісток лівої гомілки, кома ІІ ступеня. 25 листопада він помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ.



На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі ведуться першочергові слідчі дії та призначили низку судово-медичних експертиз.





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