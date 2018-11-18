вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині викрили злодія зі стажем

На Волині викрили злодія зі стажем
У Володимирі-Волинському поліція викрила 31-річного крадія.

Правоохоронці встановили, що чоловік причетний до скоєння десятка різноманітних крадіжок на території Волині, - пише ГУНП у Волинській області.

Здебільшого він проникав у приміщення торгових об’єктів, викрадав гроші, спиртне та продукти харчування.

Затриманому оголосили про підозру в скоєнні крадіжок, поєднаних з проникненням у приміщення. Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють причетність затриманого до скоєння інших кримінальних правопорушень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, крадіжка, злодій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани скаржаться на голосні співи вуличних музикантів
Сьогодні, 21:18
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО
Сьогодні, 20:50
На Волині викрили злодія зі стажем
Сьогодні, 20:08
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
У районі на Волині понищили нещодавно встановлені контейнери для сміття. ФОТО
Сьогодні, 19:47
Схожі новини
У Маневичах неповнолітній злодій вночі напав на жінку У Маневичах неповнолітній злодій вночі напав на жінку
30 жовтень, 10:50
На Волині злодій посеред білого дня обікрав пенсіонерку На Волині злодій посеред білого дня обікрав пенсіонерку
18 листопад, 2018, 07:35
На Волині затримали серійного злодія. ФОТО На Волині затримали серійного злодія. ФОТО
11 жовтень, 2018, 15:40
Винахідливий злодій розібрав дах і обчистив жертву Винахідливий злодій розібрав дах і обчистив жертву
29 жовтень, 2016, 10:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на голосні співи вуличних музикантів
Сьогодні, 21:18
 0
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО
Сьогодні, 20:50
 0
На Волині викрили злодія зі стажем
Сьогодні, 20:08
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У районі на Волині понищили нещодавно встановлені контейнери для сміття. ФОТО
Сьогодні, 19:47
 0
Медіа
відео
1/8