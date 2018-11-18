На Волині викрили злодія зі стажем
Сьогодні, 20:08
У Володимирі-Волинському поліція викрила 31-річного крадія.
Правоохоронці встановили, що чоловік причетний до скоєння десятка різноманітних крадіжок на території Волині, - пише ГУНП у Волинській області.
Здебільшого він проникав у приміщення торгових об’єктів, викрадав гроші, спиртне та продукти харчування.
Затриманому оголосили про підозру в скоєнні крадіжок, поєднаних з проникненням у приміщення. Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють причетність затриманого до скоєння інших кримінальних правопорушень.
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Правоохоронці встановили, що чоловік причетний до скоєння десятка різноманітних крадіжок на території Волині, - пише ГУНП у Волинській області.
Здебільшого він проникав у приміщення торгових об’єктів, викрадав гроші, спиртне та продукти харчування.
Затриманому оголосили про підозру в скоєнні крадіжок, поєднаних з проникненням у приміщення. Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють причетність затриманого до скоєння інших кримінальних правопорушень.
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