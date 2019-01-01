На Волині працюють над стратегією регіонального розвитку області до 2027 року





Стратегічні та операційні цілі детально обговорили під час засідання робочої групи із розробки Стратегії розвитку Волинської області на період з 2020 до 2027 року, що відбулося днями за участі т.в.о. голови облдержадміністрації Олександра Киричука та голови обласної ради Ірина Вахович, - повідомляє

Нагадують, від стратегій регіонального розвитку залежатиме фінансова державна підтримка у наступних кілька років. На цьому наголошував перший заступник міністра розвитку громад і територій України Дмитро Живицький.



Тож в області щотижня збираються члени робочої групи і працюють над визначенням стратегічної мети, стратегічних та операційних цілей. До чергової зустрічі начальник департаменту економічного розвитку та європейської інтеграції ОДА Ігор Чуліпа підготував та представив проєкт з врахуванням конструктивних пропозицій минулої наради.



"На базі цих пріоритетів і стратегічних цілей буде сформовано План заходів з реалізації Стратегії, в який будуть включені стратегічні проекти, що будуть мати економічний і соціальний ефект, високу додану вартість для територій і громад, а також будуть давати ефект після закінчення їх реалізації. Тому головним завданням сьогоднішнього засідання є визначення стратегічних і операційних цілей", - зауважив т.в.о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук.



По тому ж приступили до обговорення кожної стратегічної цілі. До слова, їх пропонується кілька: розвиток агропромислового сектора, розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення, створення умов для комфортного та безпечного проживання волинян, конкурентно спроможна економіка регіону, ефективна регіональна енергетика та розвиток транскордонного співробітництва.





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Нагадують, від стратегій регіонального розвитку залежатиме фінансова державна підтримка у наступних кілька років. На цьому наголошував перший заступник міністра розвитку громад і територій України Дмитро Живицький.Тож в області щотижня збираються члени робочої групи і працюють над визначенням стратегічної мети, стратегічних та операційних цілей. До чергової зустрічі начальник департаменту економічного розвитку та європейської інтеграції ОДАпідготував та представив проєкт з врахуванням конструктивних пропозицій минулої наради."На базі цих пріоритетів і стратегічних цілей буде сформовано План заходів з реалізації Стратегії, в який будуть включені стратегічні проекти, що будуть мати економічний і соціальний ефект, високу додану вартість для територій і громад, а також будуть давати ефект після закінчення їх реалізації. Тому головним завданням сьогоднішнього засідання є визначення стратегічних і операційних цілей", - зауважив т.в.о. голови облдержадміністрації Олександр Киричук.По тому ж приступили до обговорення кожної стратегічної цілі. До слова, їх пропонується кілька: розвиток агропромислового сектора, розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення, створення умов для комфортного та безпечного проживання волинян, конкурентно спроможна економіка регіону, ефективна регіональна енергетика та розвиток транскордонного співробітництва.

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