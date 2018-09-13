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На Волині бракує вакцин проти поліомієліту

На Волині бракує вакцин проти поліомієліту
На Волині не вистачає вакцин для профілактики поліомієліту.

Про це інформує Волинська ОДА.

Станом на 26 листопада 2019 року всі заклади ІІ та ІІІ рівня надання медичної допомоги Волинської області автономізовані. Варто зазначити, що наявність комп’ютерів дозволяє укласти угоду з Національної службою здоров’я України. 34% закладів вже зареєстровані в системі E-health.

Разом з тим, в області проводять постійну роботу щодо збільшення рівнів охоплення профілактичними щепленнями населення. За словами Ігоря Ващенюка, за десять місяців 2019 року охоплення вакцинацією проти кору становить 82,5% у 1 рік та у 6 років – 87,5%, додатковими заходами охоплено 75,2% дітей у віці 2 роки і старше та 87,6% дітей у віці старше 7 років.

Згідно з оперативними даними щодо проведення додаткових заходів з імунізації проти кору серед дорослого та дитячого населення при плані 289 тисяч осіб не щепленими залишаються близько 7,5 тисяч населення (з них 4 тисячі за віком).

За десять місяців 2019 року охоплено вакцинацією проти дифтерії (кашлюку та правцю) становлять: АКДП-3 (діти до 1 року) – 61,1%, АКДП-4 (діти 18 місяців) – 65,8%, АДП (діти до 6 років) – 63,5%, АДП-м (діти до 16 років) – 86,1%, АДП-м (дорослі) – 63,4%.

— З метою профілактики та запобігання поширенню дифтерії серед населення області розроблено план заходів, яким обумовлено проведення додаткових заходів з імунізації та визначено цільові групи дітей 2015-2018 років народження. Показники охоплення щепленнями, в цілому, відповідають забезпеченню закладів охорони здоров’я імунобіологічними препаратами та є кращими в порівнянні із річними показниками за останніх п’ять років. У 2019 році область була забезпечена достатньою кількістю імунобіологічних препаратів, – зазначив Ігор Ващенюк.

Натомість напруженою в області є ситуація щодо забезпечення закладів охорони здоров’я області імунобіологічними препаратами для профілактики поліомієліту – отримано 53,1% від реальної потреби та для профілактики дифтерії, правцю (АДП) – 50,5% відповідно. Управлінням охорони здоров’я проводить робота щодо перерозподілу вакцин із інших областей.

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Теги: щеплення, Волинь
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