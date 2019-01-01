На кордоні з Польщею двоє українців «погоріли» з великою сумою грошей





Як пoвідoмляє



Чоловік задекларував гроші, проте намагався обдурити митників, вказавши в документі, що провозить тільки 200 тисяч злотих. Коли ж усю готівку перерахували, виявилося, що сума є значно більшою - орієнтовно 490 тисяч у перерахунку на злоті. Українця покарали штрафом, вилучивши в нього в якості оплати 20 тисяч злотих.



А в пункті пропуску в Будомежі затримали іншого громадянина України, який намагався потайки провезти через кордон майже 67,5 тисяч євро готівкою. Гроші чоловік не декларував, й заховав їх у своєму багажу.



45-річного порушника також покарали штрафом, вилучивши в нього в якості оплати 10 тисяч злотих.



Нагадаємо, без письмової декларації через кордон дозволено провозити готівкою не більше 10 тисяч євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські митники виявили майже 800 тисяч злотих готівкою, які намагалися приховано перевезти через кордон двоє громадян України.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvp.info, на пішохідному переході в Медиці затримали українця, у якого при собі було 36 тисяч фунтів, 30 тисяч шведських крон та 300 тисяч злотих.Чоловік задекларував гроші, проте намагався обдурити митників, вказавши в документі, що провозить тільки 200 тисяч злотих. Коли ж усю готівку перерахували, виявилося, що сума є значно більшою - орієнтовно 490 тисяч у перерахунку на злоті. Українця покарали штрафом, вилучивши в нього в якості оплати 20 тисяч злотих.А в пункті пропуску в Будомежі затримали іншого громадянина України, який намагався потайки провезти через кордон майже 67,5 тисяч євро готівкою. Гроші чоловік не декларував, й заховав їх у своєму багажу.45-річного порушника також покарали штрафом, вилучивши в нього в якості оплати 10 тисяч злотих.Нагадаємо, без письмової декларації через кордон дозволено провозити готівкою не більше 10 тисяч євро.

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