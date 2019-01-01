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На кордоні з Польщею двоє українців «погоріли» з великою сумою грошей

На кордоні з Польщею двоє українців «погоріли» з великою сумою грошей
Польські митники виявили майже 800 тисяч злотих готівкою, які намагалися приховано перевезти через кордон двоє громадян України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvp.info, на пішохідному переході в Медиці затримали українця, у якого при собі було 36 тисяч фунтів, 30 тисяч шведських крон та 300 тисяч злотих.

Чоловік задекларував гроші, проте намагався обдурити митників, вказавши в документі, що провозить тільки 200 тисяч злотих. Коли ж усю готівку перерахували, виявилося, що сума є значно більшою - орієнтовно 490 тисяч у перерахунку на злоті. Українця покарали штрафом, вилучивши в нього в якості оплати 20 тисяч злотих.

А в пункті пропуску в Будомежі затримали іншого громадянина України, який намагався потайки провезти через кордон майже 67,5 тисяч євро готівкою. Гроші чоловік не декларував, й заховав їх у своєму багажу.

45-річного порушника також покарали штрафом, вилучивши в нього в якості оплати 10 тисяч злотих.

Нагадаємо, без письмової декларації через кордон дозволено провозити готівкою не більше 10 тисяч євро.

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Теги: українці, Польща, готівка
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