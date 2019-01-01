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Волинянин, який лаявся у «культурному» відділі мерії Ковеля, сплатить 68 гривень штрафу

Волинянин, який лаявся у «культурному» відділі мерії Ковеля, сплатить 68 гривень штрафу
Суд розглянув справу за фактом дрібного хуліганства у «культурному» відділі ковельської мерії.

Відділ організації несення служби в місті Ковелі управління патрульної поліції у Волинській області направив до суду справу про притягнення до адмінвідповідальності офіційно ніде не працюючого чоловіка, - пише Район.Ковель.

За даними поліцейських, 1 жовтня 2019 року о 15:10 в приміщенні відділу культури виконкому Ковельської міської ради він виражався нецензурною лайкою в адресу сторонніх осіб, чим порушував громадський порядок.

В судові засідання по розгляду даної справи чоловік не з’явився та уникав отримання судових повісток. Втім, вина його доводиться протоколами про вчинення адміністративного правопорушення та про затримання, рапортом працівника поліції.

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Постановою Ковельського міськрайонного суду на правопорушника наклали штраф в сумі 68 гривень, також він має сплатити на користь держави судовий збір в сумі 384 гривень 20 копійок.


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Теги: суд, волинянин
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