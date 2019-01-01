Волинянин, який лаявся у «культурному» відділі мерії Ковеля, сплатить 68 гривень штрафу





Відділ організації несення служби в місті Ковелі управління патрульної поліції у Волинській області направив до суду справу про притягнення до адмінвідповідальності офіційно ніде не працюючого чоловіка, - пише



За даними поліцейських, 1 жовтня 2019 року о 15:10 в приміщенні відділу культури виконкому Ковельської міської ради він виражався нецензурною лайкою в адресу сторонніх осіб, чим порушував громадський порядок.



В судові засідання по розгляду даної справи чоловік не з’явився та уникав отримання судових повісток. Втім, вина його доводиться протоколами про вчинення адміністративного правопорушення та про затримання, рапортом працівника поліції.



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Постановою Ковельського міськрайонного суду на правопорушника наклали штраф в сумі 68 гривень, також він має сплатити на користь держави судовий збір в сумі 384 гривень 20 копійок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд розглянув справу за фактом дрібного хуліганства у «культурному» відділі ковельської мерії.Відділ організації несення служби в місті Ковелі управління патрульної поліції у Волинській області направив до суду справу про притягнення до адмінвідповідальності офіційно ніде не працюючого чоловіка, - пише Район.Ковель За даними поліцейських, 1 жовтня 2019 року о 15:10 в приміщенні відділу культури виконкому Ковельської міської ради він виражався нецензурною лайкою в адресу сторонніх осіб, чим порушував громадський порядок.В судові засідання по розгляду даної справи чоловік не з’явився та уникав отримання судових повісток. Втім, вина його доводиться протоколами про вчинення адміністративного правопорушення та про затримання, рапортом працівника поліції.Постановою Ковельського міськрайонного суду на правопорушника наклали штраф в сумі 68 гривень, також він має сплатити на користь держави судовий збір в сумі 384 гривень 20 копійок.

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