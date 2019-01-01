У лучан із кухонних плит замість газу полилась вода

У Луцьку на вулиці Шевченка у мешканців будинку №88 замість газу у плитах полилась вода.Неприємний інцидент трапився 20 листопада, - інформує пресслужба АТ "Волиньгаз".Зазначається, що в газові плити, на яких лучани готували вечерю, полилась вода. Мешканці багатоповерхівки про подію за номером 104 одразу повідомили аварійно-диспетчерську службу АТ “Волиньгаз”.У ході дослідження з'ясувалось, що в газову систему вода потрапила через газову колонку, яку приєднував один із мешканців цього будинку. Так званий «спеціаліст», порушуючи вимоги правил безпеки систем газопостачання, самовільно, не повідомивши представників АТ «Волиньгаз», вирішив замінити та полагодити газову колонку. Встановлюючи її з порушеннями, приєднав газові та водяні шланги. Результат такої самодіяльності - перекачування води в газову систему.Вода в свою чергу потрапила до газового обладнання в квартирах інших мешканців цього будинку. А це стало причиною того, що в газових котлах та колонках вода вивела з ладу датчики, а відповідно замкнули електронні плати. Подальше користування газовими приладами було заборонене, необхідно було їх ремонтувати. Такі дії горефахівця створили побутові незручності сусідам та чималі фінансові витрати. Сума штрафу залежатиме від завданих збитків підприємству та мешканцям 77 квартир цього будинку.Фахівці АТ “Волиньгаз” 22 листопада відновили газопостачання до будинку в квартири всіх мешканців, окрім порушника.Щоб запобігти наслідкам, які можуть спричинити шкоду не тільки майну, а й здоров’ю споживачів газу, АТ «Волиньгаз» просить волинян самовільно не втручатись до газової системи, а викликати спеціалістів товариства.