У районі на Волині понищили нещодавно встановлені контейнери для сміття. ФОТО





Такі майданчики є в Седлищах, Березичах, Нових Березичах та Угриничах, - пише газета



Як інформували на сайті ОТГ, найближчим часом їх обладнають сітчастими контейнерами для збору ПЕТ пляшки та пластику і контейнером для скла. Також планують їх встановити в селах Залізниця, Судче, Любешівська Воля та В’язівне.



Тільки для місцевих контейнери стали «розвагами». Зокрема, в Седлищі стіни одного із контейнерних майданчиків з обох боків погнули. А в Нових Березичах металевий каркас узагалі перенесли із встановленого місця і перевернули. Бо ж, кажуть, що місцеве населення не хоче, аби у них були ці контейнери.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у трьох населених пунктах Любешівської об’єднаної територіальної громади встановили контейнерні майданчики для роздільного збирання твердих побутових відходів . Але їх уже встигли понищити.Такі майданчики є в Седлищах, Березичах, Нових Березичах та Угриничах, - пише газета Нове життя Як інформували на сайті ОТГ, найближчим часом їх обладнають сітчастими контейнерами для збору ПЕТ пляшки та пластику і контейнером для скла. Також планують їх встановити в селах Залізниця, Судче, Любешівська Воля та В’язівне.Тільки для місцевих контейнери стали «розвагами». Зокрема, в Седлищі стіни одного із контейнерних майданчиків з обох боків погнули. А в Нових Березичах металевий каркас узагалі перенесли із встановленого місця і перевернули. Бо ж, кажуть, що місцеве населення не хоче, аби у них були ці контейнери.

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