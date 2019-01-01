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У районі на Волині понищили нещодавно встановлені контейнери для сміття. ФОТО

У районі на Волині понищили нещодавно встановлені контейнери для сміття. ФОТО
Нещодавно у трьох населених пунктах Любешівської об’єднаної територіальної громади встановили контейнерні майданчики для роздільного збирання твердих побутових відходів. Але їх уже встигли понищити.

Такі майданчики є в Седлищах, Березичах, Нових Березичах та Угриничах, - пише газета Нове життя.

Як інформували на сайті ОТГ, найближчим часом їх обладнають сітчастими контейнерами для збору ПЕТ пляшки та пластику і контейнером для скла. Також планують їх встановити в селах Залізниця, Судче, Любешівська Воля та В’язівне.

Тільки для місцевих контейнери стали «розвагами». Зокрема, в Седлищі стіни одного із контейнерних майданчиків з обох боків погнули. А в Нових Березичах металевий каркас узагалі перенесли із встановленого місця і перевернули. Бо ж, кажуть, що місцеве населення не хоче, аби у них були ці контейнери.

У районі на Волині понищили нещодавно встановлені контейнери для сміття. ФОТО
У районі на Волині понищили нещодавно встановлені контейнери для сміття. ФОТО
У районі на Волині понищили нещодавно встановлені контейнери для сміття. ФОТО
У районі на Волині понищили нещодавно встановлені контейнери для сміття. ФОТО

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Теги: контейнери, сміття
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