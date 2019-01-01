Любешівська громада хоче зробити центром четвертого району Маневичі





Таке рішення ухвалили більшістю голосів сьогодні, 26 листопада, на засіданні сесії селищної ради, - повідомляє



Нагадують, на засіданнях постійних комісій, а також на сесії селищної ради депутати висловлювали свою думку, чи потрібен четвертий повіт на Волині та де має бути його центр. Відповідне звернення вони підготували до найвищої державної влади та депутатів ВР від Волині.



Тож майже одноголосно депутати ОТГ вирішили, що четвертий повіт у Волинській області таки має бути. А ось щодо того, де повинен бути його центр, думки розділилися. На сесію у містечко завітали керівники тамтешньої районної влади. Вони закликали депутатів відстоювати четвертий повіт, а також, аби його центр був саме у Камені-Каширському.



Однак, більшість любешівських обранців таки проголосувала за центр у смт Маневичі. Саме за це віддали голоси 20 депутатів, 5 виступили проти, 2 утрималися. Щодо центру у Камені-Каширському, то «за» було 7, утрималися 3, проти виступили 17.



Тож у підсумку в цілому за звернення до найвищих представників влади в Україні щодо необхідності четвертого повіту на Волині та його центру у смт Маневичі проголосували 22 депутати. Після такого результату підтримали депутати ОТГ і звернення колег із Маневицької райради щодо центру майбутнього повіту саме у цьому селищі.





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