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У Нововолинську шахраї «розвели» пенсіонера на чималу суму

У Нововолинську шахраї «розвели» пенсіонера на чималу суму
У Нововолинську минулого тижня жертвою шахраїв став 67-річний чоловік. Його «розвели» на 9 тисяч гривень.

Про це повідомляє "Нововолинськ.com.ua".

Знявши з банкомату пенсію, він рушив у сторону центральної міської лікарні. Але по дорозі став свідком дивної ситуації: молодий хлопчина впав і згубив якийсь пакунок. А інший перехожий його підняв і запропонував пенсіонеру поділити знахідку. Мовляв, там знаходяться чималі гроші. І так його заговорив, що той і не помітив, як зайшов з незнайомцем у двір будинку, неподалік аптеки «Бажаємо здоров’я». А вже там несподівано з’явився хазяїн пакунка і почав звинувачувати пенсіонера у крадіжці його грошей. Аби довести, що ці звинувачення безпідставні, пенсіонер показав свій паспорт із щойно знятими грошима. І зауважив, що йому чужих не треба, якщо, ось є свої.

А вже вдома він побачив, що у паспорті замість знятих коштів – фальшивки. Зрозумівши, що став жертвою шахраїв, пенсіонер відразу ж написав заяву у поліцію.

Відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального Кодексу України, зокрема, шахрайство. Наразі тривають слідчі дії.

«Матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз ми розслідуємо цей злочин», – зауважив начальник слідчого відділення Нововолинського відділення поліції Вадим Сватко.

За словами слідчого, такий вид шахрайства у Нововолинську стався вперше. Схожий випадок правоохоронці зафіксували кілька років тому. А тому закликає нововолинців бути обачними, аби не попастись на "вудочку" винахідливих шахраїв.

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Теги: Нововолинськ, шахраї, нова схема
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