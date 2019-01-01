У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15:00

Республіка Польща: “Устилуг” – 0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –70, “Грушів” – 30, “Смільниця” – 0, “Шегині” –30, “Краковець” –25.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 15:00 26 листопада стоять 155 автівок.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15:00Республіка Польща: “Устилуг” – 0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –70, “Грушів” – 30, “Смільниця” – 0, “Шегині” –30, “Краковець” –25.

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