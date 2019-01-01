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У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 15:00 26 листопада стоять 155 автівок.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15:00
Республіка Польща: “Устилуг” – 0, “Угринів” – 0, “Рава-Руська” –70, “Грушів” – 30, “Смільниця” – 0, “Шегині” –30, “Краковець” –25.


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Теги: черги, кордон, Польща
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