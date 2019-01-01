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У Ковельському районі будують нову амбулаторію

У Ковельському районі будують нову амбулаторію
У Тойкуті, що в Ковельському районі, на вулиці Садова, 3 розпочали будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Будівництво медичного закладу фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, - про це повідомляє "ПроКовель".

Наразі будівельники вже залили фундамент під споруду і, поки дозволятиме погода, продовжуватимуть роботи.

Днями на будівництві об'єкту побували голова Ковельської районної ради Андрій Броїло, депутат Волинської обласної ради Галина Йовик та Тойкутських сільський голова Віталій Грицюк. Вони проінспектували хід виконаних робіт.

У Ковельському районі будують нову амбулаторію
У Ковельському районі будують нову амбулаторію
У Ковельському районі будують нову амбулаторію


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Теги: Ковельський район, будівництво амбулаторії
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