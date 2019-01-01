Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу очікується хмарна з проясненням погода, без істотних опадiв.
Вночі та в першій половині дня місцями туман, слабка ожеледь, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі вiд 3º морозу до 2º тепла, вдень 1-6º тепла.
У Луцьку також - хмарно з проясненням, без істотних опадiв. Вiтер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі близько 0º, вдень 2-4º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вночі та в першій половині дня місцями туман, слабка ожеледь, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі вiд 3º морозу до 2º тепла, вдень 1-6º тепла.
У Луцьку також - хмарно з проясненням, без істотних опадiв. Вiтер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі близько 0º, вдень 2-4º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині бракує вакцин проти поліомієліту
Сьогодні, 18:48