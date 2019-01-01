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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 листопада
У Волинській області у середу очікується хмарна з проясненням погода, без істотних опадiв.

Вночі та в першій половині дня місцями туман, слабка ожеледь, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі вiд 3º морозу до 2º тепла, вдень 1-6º тепла.

У Луцьку також - хмарно з проясненням, без істотних опадiв. Вiтер південно-східний 5-10 м/с. Температура вночі близько 0º, вдень 2-4º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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