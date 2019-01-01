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Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО

Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО
У Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відбулося ток-шоу «Ми здорові, бо ми – свідомі».

Мета заходу - розповісти молоді про шкоду наркотиків, тютюну та алкоголю. Команда Громадянського Руху «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, поспілкувалася із більше як сотнею ліцеїстів, які прийшли на корисний захід 26 листопада, - пише ІА "Конкурент".

Традиційно у формі ігор, діалогів, дискусій та перегляду уривку фільму ліцеїсти дійшли висновку, що залежності не приносять користь людському організму та не покращують життя.
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО

Психолог, соціальний педагог навчального закладу Оксана Анатоліївна зауважила, що у ліцеї розмовляють про шкоду наркотиків та інших речовин, однак формат «СВІДОМИХ» дозволяє учням по-іншому глянути на проблему.
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО

«Я думаю, що такі зустрічі є повчальними, ліцеїстям точно щось запам’ятається. Взагалі світ іде до того, що наша молодь якась «немодна», якщо не палить чи не купує собі електронних цигарок. Але це неправильно. Частіше би такі зустрічі проводилися навіть серед дорослих – на батьківських зборах. Я дуже рада зустрічі, рада що у нас є Громадянський Рух «СВІДОМІ». Чекаємо наступних зустрічей», – зауважила Оксана Анатоліївна.
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО

Своєю чергою координаторка соціальної програми, у рамках якої відбуваються ток-шоу, Христина Назар звернулася до ліцеїстів із закликом дбати про своє здоров’я, розвиватися та розвивати місто і країну загалом.
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО


«Сьогодні у нас була повна зала ліцеїстів – більше ста десятикласників. Ми не можемо охопити всю аудиторію, тому такі ток-шоу відбудуться в цьому ліцеї ще кілька разів. Наша команда відвідує навчальні заклади, щоб розповісти про шкоду залежностей, про те, що є вибір і здоров’я у молоді має бути на першому місці», – розповіла Христина Назар.
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО


Нагадаємо, що програма від громадської організації реалізовується у всіх школах міста.
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО
Наркотик - вбивця: у військовому ліцеї розмовляли про небезпеку залежностей. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк
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