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Повідомили, коли у домівки лучан «пустять» воду

Повідомили, коли у домівки лучан «пустять» воду
У КП «Луцькводоканал» повідомили, коли у місті відновлять водопостачання.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці підприємства.

Як відомо, в Луцьку через ремонт на насосній станції відключили воду.

Через складність проведення ремонтних робіт водопостачання у частині Луцька відновлять орієнтовно близько шостої години ранку, 27 листопада.

Всю ніч на Дубнівській насосній станції працюватимуть бригади аварійників.

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Теги: Луцьк, водопостачання
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