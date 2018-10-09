Повідомили, коли у домівки лучан «пустять» воду





Про це йдеться у повідомленні на сторінці підприємства.



Як відомо, в Луцьку через ремонт на насосній станції відключили воду.



Через складність проведення ремонтних робіт водопостачання у частині Луцька відновлять орієнтовно близько шостої години ранку, 27 листопада.



Всю ніч на Дубнівській насосній станції працюватимуть бригади аварійників.

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