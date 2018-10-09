Повідомили, коли у домівки лучан «пустять» воду
Сьогодні, 21:51
У КП «Луцькводоканал» повідомили, коли у місті відновлять водопостачання.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці підприємства.
Як відомо, в Луцьку через ремонт на насосній станції відключили воду.
Через складність проведення ремонтних робіт водопостачання у частині Луцька відновлять орієнтовно близько шостої години ранку, 27 листопада.
Всю ніч на Дубнівській насосній станції працюватимуть бригади аварійників.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці підприємства.
Як відомо, в Луцьку через ремонт на насосній станції відключили воду.
Через складність проведення ремонтних робіт водопостачання у частині Луцька відновлять орієнтовно близько шостої години ранку, 27 листопада.
Всю ніч на Дубнівській насосній станції працюватимуть бригади аварійників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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