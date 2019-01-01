Лучани просять продовжити термін дії проїзних у тролейбусах
Сьогодні, 22:21
Користувачі громадського траснпорту у Луцьку просять продовжити термін дії проїзних квитків у тролейбусах.
Таку петицію зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій.
"Продовжити існування проїзних квитків з грудня 2019 року у тролейбусах міста Луцька як зручний спосіб проїзду у громадському транспорті", - йдеться у тексті петиції, яку зареєструвала Віта Ткачук.
Збір підписів для підтримки цієї ініціативи стартував 26 листопада і триматиме протягом 14 днів.
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Таку петицію зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій.
"Продовжити існування проїзних квитків з грудня 2019 року у тролейбусах міста Луцька як зручний спосіб проїзду у громадському транспорті", - йдеться у тексті петиції, яку зареєструвала Віта Ткачук.
Збір підписів для підтримки цієї ініціативи стартував 26 листопада і триматиме протягом 14 днів.
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