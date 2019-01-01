Лучани просять продовжити термін дії проїзних у тролейбусах





Таку петицію зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій.



"Продовжити існування проїзних квитків з грудня 2019 року у тролейбусах міста Луцька як зручний спосіб проїзду у громадському транспорті", - йдеться у тексті петиції, яку зареєструвала Віта Ткачук.



Збір підписів для підтримки цієї ініціативи стартував 26 листопада і триматиме протягом 14 днів.

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