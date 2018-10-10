Волинь – лідер за ростом цін на зріджений вуглеводневий газ

На Волині спостерігають найбільший темп підвищення ціни в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Волинська область зайняла 15-е місце, - пише Тerminal, посилаючись на дані інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0.Так, за даними цієї системи, найдешевший ЗВГ продається в Чернівецькій (11,53 грн / л), Вінницькій (11,57 грн / л) і Житомирській (11,58 грн / літр) областях .Підвищення середньої роздрібної ціни на ЗВГ в Волинській області за день склало 0,33 грн / л, що є найбільшим підвищенням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид палива в області сьогодні становить 11,93 грн / л.Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в Волинській області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:Сьогоднішня ціна на 0,8 грн вище найменшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 7 листопада по 12 листопада і становила 11,13 грн / л.Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках Волинської області коливалися в діапазоні від мінімальних 11,3 грн / л. до максимальних 12,59 грн / л.