Митрополит Михаїл захищатиме дисертацію у волинському виші
Сьогодні, 22:59
Очільник Волинської єпархії ПЦУ митрополит Михаїл хоче здобути науковий ступінь кандидата історичних наук.
Про це йдеться на сайті Наука та інновації СНУ імені Лесі Українки.
Публічний захист дисертації Тимофія Зінкевича (світське ім`я митрополита Михаїла) відбудеться 27 листопада 2019 року о 13:00 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (вул. Шопена, 24, аудиторія 106) на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.051.03.
Тема дисертації волинського владики - «Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі».
В разі успішного захисту, митрополит Михаїл здобуде ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
Науковий керівник очільника ПЦУ на Волині – Михайло Михайлович Кучинко, доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Офіційні опоненти: Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Ляска Віталій Михайлович, кандидат історичних наук, завідувач відділу охорони та популяризації історико-культурної спадщини Комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ».
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Про це йдеться на сайті Наука та інновації СНУ імені Лесі Українки.
Публічний захист дисертації Тимофія Зінкевича (світське ім`я митрополита Михаїла) відбудеться 27 листопада 2019 року о 13:00 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (вул. Шопена, 24, аудиторія 106) на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.051.03.
Тема дисертації волинського владики - «Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі».
В разі успішного захисту, митрополит Михаїл здобуде ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
Науковий керівник очільника ПЦУ на Волині – Михайло Михайлович Кучинко, доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Офіційні опоненти: Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Ляска Віталій Михайлович, кандидат історичних наук, завідувач відділу охорони та популяризації історико-культурної спадщини Комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ».
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