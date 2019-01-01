Митрополит Михаїл захищатиме дисертацію у волинському виші

Михаїл хоче здобути науковий ступінь кандидата історичних наук.



Про це йдеться на сайті Наука та інновації СНУ імені Лесі Українки.



Публічний захист дисертації Тимофія Зінкевича (світське ім`я митрополита Михаїла) відбудеться 27 листопада 2019 року о 13:00 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (вул. Шопена, 24, аудиторія 106) на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.051.03.



Тема дисертації волинського владики - «Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі».



В разі успішного захисту, митрополит Михаїл здобуде ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.



Науковий керівник очільника ПЦУ на Волині – Михайло Михайлович Кучинко, доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.



Офіційні опоненти: Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Ляска Віталій Михайлович, кандидат історичних наук, завідувач відділу охорони та популяризації історико-культурної спадщини Комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ».

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