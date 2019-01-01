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Зеленський зустрінеться з Путіним, - ЗМІ

Зеленський зустрінеться з Путіним, - ЗМІ
Президенти України і Росії можуть провести особисту зустріч у Парижі.

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть провести окрему зустріч під час нормандського саміту в Парижі. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Комерсант.

Джерело видання оцінило ймовірність проведення особистої зустрічі лідерів двох країн як близьку до 100%.

За його словами, на зустрічах, таких як майбутній саміт, нескладно знайти можливість поговорити наодинці.

Як відомо, зустріч Зеленського з Путіним у рамках нормандського формату запланована на 9 грудня в Парижі.

Раніше Володимир Зеленський назвав теми, які має намір підняти на саміті нормандської четвірки в Парижі.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що Україна готова прийняти розумний компроміс на зустрічі стосовно Донбасу в нормандському форматі.

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Теги: Зеленський, Путін
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