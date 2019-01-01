Зеленський зустрінеться з Путіним, - ЗМІ





Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть провести окрему зустріч під час нормандського саміту в Парижі. Про це повідомляє



Джерело видання оцінило ймовірність проведення особистої зустрічі лідерів двох країн як близьку до 100%.



За його словами, на зустрічах, таких як майбутній саміт, нескладно знайти можливість поговорити наодинці.



Як відомо, зустріч Зеленського з Путіним у рамках нормандського формату запланована на 9 грудня в Парижі.



Раніше Володимир Зеленський назвав теми, які має намір підняти на саміті нормандської четвірки в Парижі.



Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що Україна готова прийняти розумний компроміс на зустрічі стосовно Донбасу в нормандському форматі.

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