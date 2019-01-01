Зеленський зустрінеться з Путіним, - ЗМІ
26 листопад, 23:34
Президенти України і Росії можуть провести особисту зустріч у Парижі.
Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть провести окрему зустріч під час нормандського саміту в Парижі. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Комерсант.
Джерело видання оцінило ймовірність проведення особистої зустрічі лідерів двох країн як близьку до 100%.
За його словами, на зустрічах, таких як майбутній саміт, нескладно знайти можливість поговорити наодинці.
Як відомо, зустріч Зеленського з Путіним у рамках нормандського формату запланована на 9 грудня в Парижі.
Раніше Володимир Зеленський назвав теми, які має намір підняти на саміті нормандської четвірки в Парижі.
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що Україна готова прийняти розумний компроміс на зустрічі стосовно Донбасу в нормандському форматі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін можуть провести окрему зустріч під час нормандського саміту в Парижі. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Комерсант.
Джерело видання оцінило ймовірність проведення особистої зустрічі лідерів двох країн як близьку до 100%.
За його словами, на зустрічах, таких як майбутній саміт, нескладно знайти можливість поговорити наодинці.
Як відомо, зустріч Зеленського з Путіним у рамках нормандського формату запланована на 9 грудня в Парижі.
Раніше Володимир Зеленський назвав теми, які має намір підняти на саміті нормандської четвірки в Парижі.
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що Україна готова прийняти розумний компроміс на зустрічі стосовно Донбасу в нормандському форматі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Перемога?
Останні новини
Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграв внічию з «Манчестер Сіті»
Сьогодні, 00:11
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський зустрінеться з Путіним, - ЗМІ
26 листопад, 23:34
Митрополит Михаїл захищатиме дисертацію у волинському виші
26 листопад, 22:59
Лучани просять продовжити термін дії проїзних у тролейбусах
26 листопад, 22:21