Facebook тестує темний режим
Сьогодні, 01:13
Facebook тестує темний режим для користувачів Android.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizchina.
“Користувачі додатків Facebook нарешті отримають темний режим на Android. Частина користувачів вже змогла переключити мобільний інтерфейс програми в темний режим”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що темний режим доступний в Індії, Малайзії та Італії, оскільки з’явились відгуки в Reddit та Twitter про нього. Поки невідома дата, коли темний режим стане доступним для користувачів.
Нагадаємо, особисті дані користувачів Facebook могли виявитися уразливими при скачуванні додатків.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizchina.
“Користувачі додатків Facebook нарешті отримають темний режим на Android. Частина користувачів вже змогла переключити мобільний інтерфейс програми в темний режим”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що темний режим доступний в Індії, Малайзії та Італії, оскільки з’явились відгуки в Reddit та Twitter про нього. Поки невідома дата, коли темний режим стане доступним для користувачів.
Нагадаємо, особисті дані користувачів Facebook могли виявитися уразливими при скачуванні додатків.
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