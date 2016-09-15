Facebook тестує темний режим для користувачів Android.Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizchina.“Користувачі додатків Facebook нарешті отримають темний режим на Android. Частина користувачів вже змогла переключити мобільний інтерфейс програми в темний режим”, — йдеться у повідомленні.Зазначається, що темний режим доступний в Індії, Малайзії та Італії, оскільки з’явились відгуки в Reddit та Twitter про нього. Поки невідома дата, коли темний режим стане доступним для користувачів.Нагадаємо, особисті дані користувачів Facebook могли виявитися уразливими при скачуванні додатків.