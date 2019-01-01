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Лучанка через операцію покинула шоу «Топ-модель по-українськи». ВІДЕО

Лучанка через операцію покинула шоу «Топ-модель по-українськи». ВІДЕО
Представниця Луцька Юлія Біньковська вибула з проєкту «Топ-модель по-українськи» на «Новому каналі».

Дівчина не брала участі у трьох основних завданнях разом з іншими учасницями через операцію, - повідомляє ІА Волинські Новини.

Проте навіть у останньому четвертому додатковому завданні для всіх дівчат, Юля не змогла себе проявити.

«І до лікарні твоя робота не була ідеальною», – сказала Алла Костромічова.

«Є маса запитань до твоїх навичок фотопозування, дефіле», – сказала фотографка Соня Плакидюк.

Дівчина сказала що, сама не знає, чого в неї такі проблеми і їй не вистачатиме проєкту.

Експерти вважають, що найбільшою проблемою Юлі є небажання аналізувати все, що вона робить і те, що вона не розуміє своїх помилок.

Як відомо, Юлія Біньковська потрапила у п'ятнадцятку дівчат, які боролися за перемогу в шоу.

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Теги: Луцьк, шоу
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