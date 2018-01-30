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Папа Римський побачив позитив у майбутніх нормандських переговорах

Папа Римський побачив позитив у майбутніх нормандських переговорах
Папа Римський Франциск, розмірковуючи на тему відновлення миру на Землі, як взірець навів переговори між РФ та Україною у Нормандському форматі.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Vatican News.

"Все, що можна зробити для припинення виробництва озброєнь, для припинення воєн, для заохочення переговорів, за допомогою посередників, потрібно робити завжди, і це дає результати. Наприклад, конфлікт між Україною та Росією, — відбулися переговори щодо обміну полоненими, і це було позитивним кроком. Зараз сторони думають про планування особливого режиму урядування на Донбасі. Ведуться дискусії. Це позитивний крок", - зазначив понтифік.

Папа Римський відповідав на питання журналістів на борту літака, що летить до Риму з Японії, яку він відвідував з апостольським візитом.

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Теги: Папа Римський, Україна
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