Папа Римський побачив позитив у майбутніх нормандських переговорах
Сьогодні, 03:21
Папа Римський Франциск, розмірковуючи на тему відновлення миру на Землі, як взірець навів переговори між РФ та Україною у Нормандському форматі.
Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Vatican News.
"Все, що можна зробити для припинення виробництва озброєнь, для припинення воєн, для заохочення переговорів, за допомогою посередників, потрібно робити завжди, і це дає результати. Наприклад, конфлікт між Україною та Росією, — відбулися переговори щодо обміну полоненими, і це було позитивним кроком. Зараз сторони думають про планування особливого режиму урядування на Донбасі. Ведуться дискусії. Це позитивний крок", - зазначив понтифік.
Папа Римський відповідав на питання журналістів на борту літака, що летить до Риму з Японії, яку він відвідував з апостольським візитом.
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Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Vatican News.
"Все, що можна зробити для припинення виробництва озброєнь, для припинення воєн, для заохочення переговорів, за допомогою посередників, потрібно робити завжди, і це дає результати. Наприклад, конфлікт між Україною та Росією, — відбулися переговори щодо обміну полоненими, і це було позитивним кроком. Зараз сторони думають про планування особливого режиму урядування на Донбасі. Ведуться дискусії. Це позитивний крок", - зазначив понтифік.
Папа Римський відповідав на питання журналістів на борту літака, що летить до Риму з Японії, яку він відвідував з апостольським візитом.
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