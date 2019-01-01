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Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО

Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО
Гравці, тренери та працівники ФК "Волинь" здали кров на потреби недоношених діток у Волинському обласному перинатальному центрі.

Таким чином "хрестоносці" підтримали акцію, присвячену Міжнародному дню передчасно народжених дітей, - прес-служба ФК "Волинь".

Зокрема, спортивний директор нашого клубу Валентин Кошельник розповів, що у клубі одразу позитивно сприйняли таку ініціативу.
Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО


«Діти – наше майбутнє, і вони мають рости здоровими. Тому наш клуб також долучився, а спортсмени та тренери здають кров», - розповів один з керівників ФК «Волинь».
Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО
Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО
Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО

До участі в акції долучилися не лише футболісти, а й тренерський штаб на чолі з Андрієм Тлумаком. Керманич «Волині» при цьому також закликав долучитися до такої корисної справи й інші футбольні клуби України.

На здачі крові представники «хрестоносців» не зупинилися, відвідавши з подарунками онкохворих діток. Усіх також запросили на наступні матчі нашого футбольного клубу, які відбудуться уже навесні.
Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО
Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО
Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО


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Теги: Волинь, Луцьк
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