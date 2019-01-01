Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО

Гравці, тренери та працівники ФК "Волинь" здали кров на потреби недоношених діток у Волинському обласному перинатальному центрі.Таким чином "хрестоносці" підтримали акцію, присвячену Міжнародному дню передчасно народжених дітей, - прес-служба ФК "Волинь".Зокрема, спортивний директор нашого клубурозповів, що у клубі одразу позитивно сприйняли таку ініціативу.«Діти – наше майбутнє, і вони мають рости здоровими. Тому наш клуб також долучився, а спортсмени та тренери здають кров», - розповів один з керівників ФК «Волинь».До участі в акції долучилися не лише футболісти, а й тренерський штаб на чолі з. Керманич «Волині» при цьому також закликав долучитися до такої корисної справи й інші футбольні клуби України.На здачі крові представники «хрестоносців» не зупинилися, відвідавши з подарунками онкохворих діток. Усіх також запросили на наступні матчі нашого футбольного клубу, які відбудуться уже навесні.