Футболісти «Волині» здали кров для недоношених діток. ФОТО
Сьогодні, 05:22
Гравці, тренери та працівники ФК "Волинь" здали кров на потреби недоношених діток у Волинському обласному перинатальному центрі.
Таким чином "хрестоносці" підтримали акцію, присвячену Міжнародному дню передчасно народжених дітей, - прес-служба ФК "Волинь".
Зокрема, спортивний директор нашого клубу Валентин Кошельник розповів, що у клубі одразу позитивно сприйняли таку ініціативу.
«Діти – наше майбутнє, і вони мають рости здоровими. Тому наш клуб також долучився, а спортсмени та тренери здають кров», - розповів один з керівників ФК «Волинь».
До участі в акції долучилися не лише футболісти, а й тренерський штаб на чолі з Андрієм Тлумаком. Керманич «Волині» при цьому також закликав долучитися до такої корисної справи й інші футбольні клуби України.
На здачі крові представники «хрестоносців» не зупинилися, відвідавши з подарунками онкохворих діток. Усіх також запросили на наступні матчі нашого футбольного клубу, які відбудуться уже навесні.
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Таким чином "хрестоносці" підтримали акцію, присвячену Міжнародному дню передчасно народжених дітей, - прес-служба ФК "Волинь".
Зокрема, спортивний директор нашого клубу Валентин Кошельник розповів, що у клубі одразу позитивно сприйняли таку ініціативу.
«Діти – наше майбутнє, і вони мають рости здоровими. Тому наш клуб також долучився, а спортсмени та тренери здають кров», - розповів один з керівників ФК «Волинь».
До участі в акції долучилися не лише футболісти, а й тренерський штаб на чолі з Андрієм Тлумаком. Керманич «Волині» при цьому також закликав долучитися до такої корисної справи й інші футбольні клуби України.
На здачі крові представники «хрестоносців» не зупинилися, відвідавши з подарунками онкохворих діток. Усіх також запросили на наступні матчі нашого футбольного клубу, які відбудуться уже навесні.
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