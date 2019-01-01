На Львівщині з військової частини вкрали бронетехніку





В одній із військових частин Львівської області провели позапланову інвентаризацію матеріальних цінностей і виявили недостачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн. Про це повідомляє



У відомстві вважають, що нестача стала наслідком недбалого ставлення військових посадових осіб до служби і їх нездатності забезпечити належний облік і зберігання бронетанкового майна.



Порушили кримінальну справу за статтею "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду в умовах особливого періоду".



Винним загрожує від п'яти до семи років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З військової частини зникли бронемашини на дев'ять мільйонів. На думку прокуратури, інцидент стався через недбалість військових.В одній із військових частин Львівської області провели позапланову інвентаризацію матеріальних цінностей і виявили недостачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн. Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на прес-службу військової прокуратури Західного регіонуУ відомстві вважають, що нестача стала наслідком недбалого ставлення військових посадових осіб до служби і їх нездатності забезпечити належний облік і зберігання бронетанкового майна.Порушили кримінальну справу за статтею "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду в умовах особливого періоду".Винним загрожує від п'яти до семи років в'язниці.

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