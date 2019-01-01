На Львівщині з військової частини вкрали бронетехніку
Сьогодні, 04:28
З військової частини зникли бронемашини на дев'ять мільйонів. На думку прокуратури, інцидент стався через недбалість військових.
В одній із військових частин Львівської області провели позапланову інвентаризацію матеріальних цінностей і виявили недостачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на прес-службу військової прокуратури Західного регіону
У відомстві вважають, що нестача стала наслідком недбалого ставлення військових посадових осіб до служби і їх нездатності забезпечити належний облік і зберігання бронетанкового майна.
Порушили кримінальну справу за статтею "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду в умовах особливого періоду".
Винним загрожує від п'яти до семи років в'язниці.
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В одній із військових частин Львівської області провели позапланову інвентаризацію матеріальних цінностей і виявили недостачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на прес-службу військової прокуратури Західного регіону
У відомстві вважають, що нестача стала наслідком недбалого ставлення військових посадових осіб до служби і їх нездатності забезпечити належний облік і зберігання бронетанкового майна.
Порушили кримінальну справу за статтею "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду в умовах особливого періоду".
Винним загрожує від п'яти до семи років в'язниці.
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