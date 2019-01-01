Волинські бійці ММА привезли з Кубку Заходу 26 медалей. ФОТО





Волиняни посіли І командне місце, привізши додому 12 золотих медалей, 9 срібних та 5 бронзових.



Так, золоті нагороди завоювали: Тимур Михальчук (Воїн), Іван Пасич (Воїн), Ярослав Новосад (Воїн), Іван Поремчук (Воїн), Юрій Пасич (Воїн), Максим Чайковський (Воїн), Вадим Ковальський (Воїн), Богдан Лабудяк (Воїн), Стас Святченко (Воїн), Захар Філонюк (Прайд), Лука Шевчук (Прайд), Андрій Протасюк (Прайд).



Срібні нагороди вибороли: Денис Михальчук (Воїн), Солтан Велієв (Воїн), Андрій Місюк (Воїн), Олександр Горін (Воїн), Євген Босак (Воїн), Олександр Шевчик (Воїн), Владислав Кесарелі (Прайд), Максим Янішевський (Прайд), Дмитро Петрушко (Прайд).



Бронзові медалі отримали: Артур Семенюк (Воїн), Артур Лихач (Воїн), Іван Мельничук (Воїн), Даниїл Шелофаст (Воїн), Владислав Цицан (Прайд).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська збірна зі змішаних єдиноборств ММА повернулась із Кубку Заходу, що відбувся у Львові.Волиняни посіли І командне місце, привізши додому 12 золотих медалей, 9 срібних та 5 бронзових.Так, золоті нагороди завоювали:(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Прайд),(Прайд),(Прайд).Срібні нагороди вибороли:(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Прайд),(Прайд),(Прайд).Бронзові медалі отримали:(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Воїн),(Прайд).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію