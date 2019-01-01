Луцька письменниця розповіла про унікальність українського Голодомору. ВІДЕО
Сьогодні, 08:56
Уродженка Луцька Оксана Забужко вважає, що український Голодомор - унікальне явище.
Про це вона розповіла під час засідання Наглядової Ради з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", - пише "Газета ua".
Письменниця вважає, що український Голодомор є унікальним історичним явищем.
"Унікальність нашого геноциду в тому, що він був впродовж 3 поколінь замовчуваний. Тільки 4 покоління отримало інформацію про нього тоді, коли вже матеріальних доказів не залишилось. Зостались тільки розповіді. Це музей голосів, музей записаних відео і аудіосвідчень. Концепція музею - це прорив живої пам'яті крізь ляду смерті. Це дуже сильна концепція. Це те, що в епоху симулякрів та тотальної брехні покликано нагадувати не тільки українцям, а й усім, що правда існує та рятує життя", - вважає Забужко.
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Про це вона розповіла під час засідання Наглядової Ради з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", - пише "Газета ua".
Письменниця вважає, що український Голодомор є унікальним історичним явищем.
"Унікальність нашого геноциду в тому, що він був впродовж 3 поколінь замовчуваний. Тільки 4 покоління отримало інформацію про нього тоді, коли вже матеріальних доказів не залишилось. Зостались тільки розповіді. Це музей голосів, музей записаних відео і аудіосвідчень. Концепція музею - це прорив живої пам'яті крізь ляду смерті. Це дуже сильна концепція. Це те, що в епоху симулякрів та тотальної брехні покликано нагадувати не тільки українцям, а й усім, що правда існує та рятує життя", - вважає Забужко.
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