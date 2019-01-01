Курс валют у Луцьку на 27 листопада
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.80, а продаж – 24.05.
Євро при купівлі становить – 26.20, продажу – 26.53.
Курс російського рубля: купівля – 0.375, продаж – 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.05, продаж – 6.18.
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Євро при купівлі становить – 26.20, продажу – 26.53.
Курс російського рубля: купівля – 0.375, продаж – 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.05, продаж – 6.18.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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