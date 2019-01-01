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Курс валют у Луцьку на 27 листопада

Курс валют у Луцьку на 27 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.80, а продаж – 24.05.

Євро при купівлі становить – 26.20, продажу – 26.53.

Курс російського рубля: купівля – 0.375, продаж – 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.05, продаж – 6.18.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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