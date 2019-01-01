На Волині проживає 2588 ВІЛ-інфікованих людей
Сьогодні, 17:23
На Волині проживає понад 2,5 тисячі ВІЛ-інфікованих людей. А під медичним спостереженням перебуває 2246.
Про це пише на своїй сторінці у facebook Волинський Снід-Центр.
За 9 місяців 2019 року виявили 146 нових випадків ВІЛ-інфекції. За весь період епідемії захворіло в області на СНІД 1632 людей, померло в стадії СНІДу – 781 осіб.
За період епідемії (1996 - за 9 місяців 2019 року ) народилось 710 дітей, встановили діагноз ВІЛ-інфекція 45 дітям. Перебуває в стадії спостереження до виповнення 1,5 річного віку 61 дитина. Станом на
1 жовтня отримують антиретровірусну терапію 1494 людей.
Основними напрямками з розширення доступу до ВІЛ-сервісних послуг є забезпечення широкого залучення населення до консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію за ініціативою медичних працівників, що спрямовані на встановлення діагнозу на більш ранніх стадіях.
Тестування - це можливість виявити чи має людина ВІЛ-інфекцію. Тестування допомагає виявити ВІЛ за декілька років до того, як розвинеться хвороба.
Епідемія ВІЛ-інфекції в області продовжує поширюватись. Зростає кількість нових випадків інфікування ВІЛ та захворювання на СНІД.
На сьогоднішній день ВІЛ-інфікованим надається безоплатна і доступна специфічна антиретровірусна терапія, яка може продовжити їх життя.
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Про це пише на своїй сторінці у facebook Волинський Снід-Центр.
За 9 місяців 2019 року виявили 146 нових випадків ВІЛ-інфекції. За весь період епідемії захворіло в області на СНІД 1632 людей, померло в стадії СНІДу – 781 осіб.
За період епідемії (1996 - за 9 місяців 2019 року ) народилось 710 дітей, встановили діагноз ВІЛ-інфекція 45 дітям. Перебуває в стадії спостереження до виповнення 1,5 річного віку 61 дитина. Станом на
1 жовтня отримують антиретровірусну терапію 1494 людей.
Основними напрямками з розширення доступу до ВІЛ-сервісних послуг є забезпечення широкого залучення населення до консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію за ініціативою медичних працівників, що спрямовані на встановлення діагнозу на більш ранніх стадіях.
Тестування - це можливість виявити чи має людина ВІЛ-інфекцію. Тестування допомагає виявити ВІЛ за декілька років до того, як розвинеться хвороба.
Епідемія ВІЛ-інфекції в області продовжує поширюватись. Зростає кількість нових випадків інфікування ВІЛ та захворювання на СНІД.
На сьогоднішній день ВІЛ-інфікованим надається безоплатна і доступна специфічна антиретровірусна терапія, яка може продовжити їх життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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