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На Волині проживає 2588 ВІЛ-інфікованих людей

На Волині проживає 2588 ВІЛ-інфікованих людей
На Волині проживає понад 2,5 тисячі ВІЛ-інфікованих людей. А під медичним спостереженням перебуває 2246.

Про це пише на своїй сторінці у facebook Волинський Снід-Центр.

За 9 місяців 2019 року виявили 146 нових випадків ВІЛ-інфекції. За весь період епідемії захворіло в області на СНІД 1632 людей, померло в стадії СНІДу – 781 осіб.

За період епідемії (1996 - за 9 місяців 2019 року ) народилось 710 дітей, встановили діагноз ВІЛ-інфекція 45 дітям. Перебуває в стадії спостереження до виповнення 1,5 річного віку 61 дитина. Станом на
1 жовтня отримують антиретровірусну терапію 1494 людей.

Основними напрямками з розширення доступу до ВІЛ-сервісних послуг є забезпечення широкого залучення населення до консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію за ініціативою медичних працівників, що спрямовані на встановлення діагнозу на більш ранніх стадіях.

Тестування - це можливість виявити чи має людина ВІЛ-інфекцію. Тестування допомагає виявити ВІЛ за декілька років до того, як розвинеться хвороба.

Епідемія ВІЛ-інфекції в області продовжує поширюватись. Зростає кількість нових випадків інфікування ВІЛ та захворювання на СНІД.
На сьогоднішній день ВІЛ-інфікованим надається безоплатна і доступна специфічна антиретровірусна терапія, яка може продовжити їх життя.

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Теги: ВІЛ-інфіковані, Волинь
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