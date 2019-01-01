У Луцьку закривають кав’ярню, яку відкрили атовці
Сьогодні, 10:28
У Луцьку закривають кав’ярню “Старе Місто”.
Про це написав на своїй сторінці у facebook один із власників закладу Микола Кравчук.
"Друзі, важко це писати, але від завтра кав'ярня-кондитерія "Старе Місто" припиняє свою роботу. Це був крутий час. Класний та корисний досвід, як ведення бізнесу, приготування тістечок, партнерства та зустрічання Гостей. Хоче подякувати всім, хто був, заходив та смакував. І тим хто допомагав", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Двоє луцьких атовців відкрили кав'ярню у рідному місті. ФОТО
Нагадаємо, кав’ярня відкрилася у листопаді 2018 року.
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Про це написав на своїй сторінці у facebook один із власників закладу Микола Кравчук.
"Друзі, важко це писати, але від завтра кав'ярня-кондитерія "Старе Місто" припиняє свою роботу. Це був крутий час. Класний та корисний досвід, як ведення бізнесу, приготування тістечок, партнерства та зустрічання Гостей. Хоче подякувати всім, хто був, заходив та смакував. І тим хто допомагав", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Двоє луцьких атовців відкрили кав'ярню у рідному місті. ФОТО
Нагадаємо, кав’ярня відкрилася у листопаді 2018 року.
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