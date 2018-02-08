У «Юпітері» продають останню однокімнатну квартиру*





Ціна квартири – 11 900 грн/м2, можливе індивідуальне відтермінування, - інфомує



Що за квартира?



Площа квартири – 60,77 м2. Однокімнатна квартира з такою площею – доволі простора. Для порівняння, двокімнатні квартири типового радянського планування у панельних будинках мали площу близько 45 м2, а трикімнатні «хрущівки» – до 60 м2.



У квартирі є простора кухня – 15,62 м2, великий об'єднаний санвузол, коридор та окрема гардеробна.



Розмір кімнати (22,36 м2) дозволяє розділити її на дві зони, відділивши місце для сну. Наприклад, за допомогою шафи-купе, двостороннього стелажа (як на дизайні внизу), ширми, розсувних дверцят тощо.



Які плюси у мансардних вікон?



Мансардні вікна у новобудовах вже давно не рідкість. Їхня популярність зростає разом із кількістю міфів про них. Хоча насправді вони у низці характеристик є кращими за фасадні. Про переваги мансардних вікон розповів представник компанії данської компанії «VELUX» Сергій Герук.



1. Мансардні вікна дають краще освітлення. За умови тієї самої площі засклення мансардне вікно дає вдвічі більше денного світла, ніж фасадне.



2. Вентиляція через мансардне вікно відбувається швидше, ніж через фасадне. Таке вікно, розташоване вгорі, має ефект димової труби, тому вентиляція краща: тепле повітря виходить з кімнати, а холодне заходить знадвору. Це важливо взимку, коли на вулиці мінусова температура і ми не можемо відкривати вікна надовго.



3. Якісні мансардні вікна не протікають. Часто люди бояться мансардних вікон саме через протікання. Наприклад, у вікнах «VELUX» є спеціальний комплект теплогідроізоляції, який захищає від промерзань та конденсату.



4. Є широкий вибір мансардних вікон, у тому числі – спеціального призначення: світлові тунелі, карнизні вікна, зенітні вікна, вікно-люк, аварійний вихід на покрівлю тощо. Можна обрати вікно різних розмірів, з різними типами відкривання – ручні та дистанційно керовані. Можуть бути також різні способи відкривання: з ручкою зверху, знизу або комбінованого типу.



5. Для мансардних вікон існує широкий вибір систем сонцезахисту. Штори для мансардних вікон існують: одні повністю затемняють кімнату, інші частково. Можна обрати аксесуар будь-якого кольору. Хоча для захисту від сонця є більш ефективні речі, наприклад, маркізет. Він лягає на зовнішнє скло і не дає йому нагріватись. Різниця температури в кімнаті з маркізетом і в кімнаті, яка без нього, 5 градусів.





Чому обирають «Юпітер»?



Житловий комплекс «Юпітер» розташований на межі Луцька та села Липини і поєднує усі переваги тихого заміського життя із плюсами доступу до міської інфраструктури.



Цей комплекс складається з трьох чотириповерхових будинків з мансардами. У «Юпітері» – сучасний благоустрій прибудинкової території, дитячий майданчик та велика парковка, яка вміщає усі автомобілі власників квартир, а також лишається місце для їхніх гостей.



Житло у «Юпітері» ідеально підходить для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.



Нещодавно у «Юпітері» святкували День доброго сусіда. Перед тим, як здати ЖК компанія-забудовник «Інвестор» вирішила зробити важливий подарунок мешканцям: познайомити сусідів.







Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Квартира розташована на верхньому мансардному поверсі у другому будинку ЖК «Юпітер». Цей будинок уже зданий в експлуатацію та заселений.Ціна квартири – 11 900 грн/м2, можливе індивідуальне відтермінування, - інфомує Перший Площа квартири – 60,77 м2. Однокімнатна квартира з такою площею – доволі простора. Для порівняння, двокімнатні квартири типового радянського планування у панельних будинках мали площу близько 45 м2, а трикімнатні «хрущівки» – до 60 м2.У квартирі є простора кухня – 15,62 м2, великий об'єднаний санвузол, коридор та окрема гардеробна.Розмір кімнати (22,36 м2) дозволяє розділити її на дві зони, відділивши місце для сну. Наприклад, за допомогою шафи-купе, двостороннього стелажа (як на дизайні внизу), ширми, розсувних дверцят тощо.Мансардні вікна у новобудовах вже давно не рідкість. Їхня популярність зростає разом із кількістю міфів про них. Хоча насправді вони у низці характеристик є кращими за фасадні. Про переваги мансардних вікон розповів представник компанії данської компанії «VELUX» Сергій Герук.1.. За умови тієї самої площі засклення мансардне вікно дає вдвічі більше денного світла, ніж фасадне.2.Таке вікно, розташоване вгорі, має ефект димової труби, тому вентиляція краща: тепле повітря виходить з кімнати, а холодне заходить знадвору. Це важливо взимку, коли на вулиці мінусова температура і ми не можемо відкривати вікна надовго.3.Часто люди бояться мансардних вікон саме через протікання. Наприклад, у вікнах «VELUX» є спеціальний комплект теплогідроізоляції, який захищає від промерзань та конденсату.4., у тому числі – спеціального призначення: світлові тунелі, карнизні вікна, зенітні вікна, вікно-люк, аварійний вихід на покрівлю тощо. Можна обрати вікно різних розмірів, з різними типами відкривання – ручні та дистанційно керовані. Можуть бути також різні способи відкривання: з ручкою зверху, знизу або комбінованого типу.5.. Штори для мансардних вікон існують: одні повністю затемняють кімнату, інші частково. Можна обрати аксесуар будь-якого кольору. Хоча для захисту від сонця є більш ефективні речі, наприклад, маркізет. Він лягає на зовнішнє скло і не дає йому нагріватись. Різниця температури в кімнаті з маркізетом і в кімнаті, яка без нього, 5 градусів.Житловий комплекс «Юпітер» розташований на межі Луцька та села Липини і поєднує усі переваги тихого заміського життя із плюсами доступу до міської інфраструктури.Цей комплекс складається з трьох чотириповерхових будинків з мансардами. У «Юпітері» – сучасний благоустрій прибудинкової території, дитячий майданчик та велика парковка, яка вміщає усі автомобілі власників квартир, а також лишається місце для їхніх гостей.Житло у «Юпітері» ідеально підходить для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.Нещодавно у «Юпітері» святкували День доброго сусіда. Перед тим, як здати ЖК компанія-забудовник «Інвестор» вирішила зробити важливий подарунок мешканцям: познайомити сусідів.

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