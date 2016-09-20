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Із Луцька у Польщу щодня виїжджають до 5 медиків: мерія просить «реанімувати» вторинну ланку

Із Луцька у Польщу щодня виїжджають до 5 медиків: мерія просить «реанімувати» вторинну ланку
Луцька міська рада просить у владної верхівки вирішити критичну ситуацію, що склалася у вторинній ланці медицини.

Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.

«Первинна ланка пройшла процес реформування. Але в нас є не менш важлива вторинна ланка медичної допомоги. Існує соціальна несправедливість, суттєвий розрив у зарплатах», - відзначив радник мера Луцька Ігор Поліщук.

За його словами, працівники первинки в середньому отримують 18 тисяч гривень, у міській клінічній – 5 900 гривень із надбавками.

«Масово виїжджають наші медичні працівники у Польщу та інші країни. У нас є прошарок лікарів, які мають досвід, але й поважний вік. Їх просто не буде кому замінити. Молоді лікарі вмотивовані на серйозну заробітну плату, вони виїжджають за кордон. Сьогодні з наших лікарень 3-5 працівників звільняються. Ми не розуміємо, коли буде запущений процес реформування вторинки і коли відбудеться процес зрівняння зарплат», - обурився Поліщук.

Окрім того, каже радник мера, уряд йде на умови МВФ і повністю скорочує фінансування соціально важливих статей видатків, тож у подальшому незахищені верстви населення просто не зможуть оплатити лікування.

Відтак, міська рада просить роз’яснити запланований процес реформування вторинної ланки медицини та вирішити проблемні питання

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Теги: Луцька міська рада, медики, Польща
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Коментарі 1
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От хай мерія їм і доплачує по 10 000.
А у нас лібертаріанство_діджіталізація
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