Із Луцька у Польщу щодня виїжджають до 5 медиків: мерія просить «реанімувати» вторинну ланку

Луцька міська рада просить у владної верхівки вирішити критичну ситуацію, що склалася у вторинній ланці медицини.Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.«Первинна ланка пройшла процес реформування. Але в нас є не менш важлива вторинна ланка медичної допомоги. Існує соціальна несправедливість, суттєвий розрив у зарплатах», - відзначив радник мера ЛуцькаЗа його словами, працівники первинки в середньому отримують 18 тисяч гривень, у міській клінічній – 5 900 гривень із надбавками.«Масово виїжджають наші медичні працівники у Польщу та інші країни. У нас є прошарок лікарів, які мають досвід, але й поважний вік. Їх просто не буде кому замінити. Молоді лікарі вмотивовані на серйозну заробітну плату, вони виїжджають за кордон. Сьогодні з наших лікарень 3-5 працівників звільняються. Ми не розуміємо, коли буде запущений процес реформування вторинки і коли відбудеться процес зрівняння зарплат», - обурився Поліщук.Окрім того, каже радник мера, уряд йде на умови МВФ і повністю скорочує фінансування соціально важливих статей видатків, тож у подальшому незахищені верстви населення просто не зможуть оплатити лікування.Відтак, міська рада просить роз’яснити запланований процес реформування вторинної ланки медицини та вирішити проблемні питання