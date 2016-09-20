Із Луцька у Польщу щодня виїжджають до 5 медиків: мерія просить «реанімувати» вторинну ланку
Сьогодні, 11:30
Луцька міська рада просить у владної верхівки вирішити критичну ситуацію, що склалася у вторинній ланці медицини.
Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.
«Первинна ланка пройшла процес реформування. Але в нас є не менш важлива вторинна ланка медичної допомоги. Існує соціальна несправедливість, суттєвий розрив у зарплатах», - відзначив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
За його словами, працівники первинки в середньому отримують 18 тисяч гривень, у міській клінічній – 5 900 гривень із надбавками.
«Масово виїжджають наші медичні працівники у Польщу та інші країни. У нас є прошарок лікарів, які мають досвід, але й поважний вік. Їх просто не буде кому замінити. Молоді лікарі вмотивовані на серйозну заробітну плату, вони виїжджають за кордон. Сьогодні з наших лікарень 3-5 працівників звільняються. Ми не розуміємо, коли буде запущений процес реформування вторинки і коли відбудеться процес зрівняння зарплат», - обурився Поліщук.
Окрім того, каже радник мера, уряд йде на умови МВФ і повністю скорочує фінансування соціально важливих статей видатків, тож у подальшому незахищені верстви населення просто не зможуть оплатити лікування.
Відтак, міська рада просить роз’яснити запланований процес реформування вторинної ланки медицини та вирішити проблемні питання
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Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.
«Первинна ланка пройшла процес реформування. Але в нас є не менш важлива вторинна ланка медичної допомоги. Існує соціальна несправедливість, суттєвий розрив у зарплатах», - відзначив радник мера Луцька Ігор Поліщук.
За його словами, працівники первинки в середньому отримують 18 тисяч гривень, у міській клінічній – 5 900 гривень із надбавками.
«Масово виїжджають наші медичні працівники у Польщу та інші країни. У нас є прошарок лікарів, які мають досвід, але й поважний вік. Їх просто не буде кому замінити. Молоді лікарі вмотивовані на серйозну заробітну плату, вони виїжджають за кордон. Сьогодні з наших лікарень 3-5 працівників звільняються. Ми не розуміємо, коли буде запущений процес реформування вторинки і коли відбудеться процес зрівняння зарплат», - обурився Поліщук.
Окрім того, каже радник мера, уряд йде на умови МВФ і повністю скорочує фінансування соціально важливих статей видатків, тож у подальшому незахищені верстви населення просто не зможуть оплатити лікування.
Відтак, міська рада просить роз’яснити запланований процес реформування вторинної ланки медицини та вирішити проблемні питання
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