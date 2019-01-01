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Мерія Луцька просить не допустити «злив» справ Майдану

Мерія Луцька просить не допустити «злив» справ Майдану
Депутати Луцької міської ради звернулися до президента, уряду, Верховної Ради та нардепів від Волині з проханням не допустити розвал справ Майдану.

Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук зазначив, що непроголосування необхідних змін у законі про Державне бюро розслідувань унеможливило розслідування справ Майдану і фактично залишило питання «в повітрі».

Він нагадав, що адвокат сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, до неї доєднуються й інші активісти.

«21 листопада зупинилося слідство щодо всіх справ Майдану, зокрема, й у регіонах. Це принципове питання, бо це питання правосуддя. 6 років триває розслідування і за цей час жодного не притягнули до відповідальності», - відзначила активістка Марія Доманська.

Відтак, мерія просить негайно зібратися Верховну Раду, аби проголосувати зміну до закону.

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Теги: справа Майдану, Луцькрада
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