Мерія Луцька просить не допустити «злив» справ Майдану

Депутати Луцької міської ради звернулися до президента, уряду, Верховної Ради та нардепів від Волині з проханням не допустити розвал справ Майдану.Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.Депутатзазначив, що непроголосування необхідних змін у законі про Державне бюро розслідувань унеможливило розслідування справ Майдану і фактично залишило питання «в повітрі».Він нагадав, що адвокат сімей Героїв Небесної Сотніоголосила голодування, до неї доєднуються й інші активісти.«21 листопада зупинилося слідство щодо всіх справ Майдану, зокрема, й у регіонах. Це принципове питання, бо це питання правосуддя. 6 років триває розслідування і за цей час жодного не притягнули до відповідальності», - відзначила активісткаВідтак, мерія просить негайно зібратися Верховну Раду, аби проголосувати зміну до закону.