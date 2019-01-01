Відомо, через що померло одномісячне немовля з Волині, яке пережило клінічну смерть. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо,



Маленький Даниїл прожив менше місяця і помер наступного дня після свого хрещення. У довідці про смерть написано, що в дитини була вроджена вада кишківника.



Про те, що хлопчик має таку ваду, родина дізналась лише після його смерті. У 28-річної Надії це була шоста вагітність. У пологовому розповідають, під час народження жодних ускладнень не було. Малюк був здоровий.



"Жодних проблем на момент виписки і на момент перебування в пологовому у дитини не було", - каже головна лікарка пологового будинку Ковельського МТМО Світлана Гаврилюк.



У перші тижні в малюка часто болів животик. Утім, у немовлят таке часто буває, заспокоювали лікарі. Батьки звернулися до медиків через кілька тижнів, коли хлопчику стало зле.



"Воно було у важкому стані. Дитя було синє, мляве абсолютно", - каже лікарка швидкої допомоги Тамара Білецька.



У районній лікарні майже вісім годин боролися за життя дитини. На допомогу викликали і спеціалістів з Луцька, але малюка врятувати не вдалося.



Бабуся розповіла, що напередодні у мами було мало молока і малого вирішили трошки підгодувати коров’ячим. Медики кажуть, якщо в дитини була вада кишківника, то навіть невелика кількість такого молока могла заподіяти шкоди.



"Можливо коров’яче молоко було як пусковим механізмом до загострення патології", - пояснив лікар-анестезіолог Андрій Ковальчук.



У смерті немовляти нині батьки винуватять медиків. Вони кажуть, якби в пологовому будинку вчасно розпізнали вроджену хворобу і попередили про особливості харчування, то трагедії б не сталося.



"Вони виписували. Сказали, що дитина здорова", - каже батько померлого хлопчика.



У поліцію батьки поки не зверталися. Чи вимагатимуть розслідування - ще не визначилися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі померло місячне дитя. У дитини була вроджена вада кишківника, але про неї лікарі під час виписки не повідомили. Батьки звинувачують у трагедії медиків.Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30. Нагадаємо, 24 листопада на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину , хлопчик житель села Гулівка Ковельського району. За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.Маленькийпрожив менше місяця і помер наступного дня після свого хрещення. У довідці про смерть написано, що в дитини була вроджена вада кишківника.Про те, що хлопчик має таку ваду, родина дізналась лише після його смерті. У 28-річноїце була шоста вагітність. У пологовому розповідають, під час народження жодних ускладнень не було. Малюк був здоровий."Жодних проблем на момент виписки і на момент перебування в пологовому у дитини не було", - каже головна лікарка пологового будинку Ковельського МТМОУ перші тижні в малюка часто болів животик. Утім, у немовлят таке часто буває, заспокоювали лікарі. Батьки звернулися до медиків через кілька тижнів, коли хлопчику стало зле."Воно було у важкому стані. Дитя було синє, мляве абсолютно", - каже лікарка швидкої допомогиУ районній лікарні майже вісім годин боролися за життя дитини. На допомогу викликали і спеціалістів з Луцька, але малюка врятувати не вдалося.Бабуся розповіла, що напередодні у мами було мало молока і малого вирішили трошки підгодувати коров’ячим. Медики кажуть, якщо в дитини була вада кишківника, то навіть невелика кількість такого молока могла заподіяти шкоди."Можливо коров’яче молоко було як пусковим механізмом до загострення патології", - пояснив лікар-анестезіологУ смерті немовляти нині батьки винуватять медиків. Вони кажуть, якби в пологовому будинку вчасно розпізнали вроджену хворобу і попередили про особливості харчування, то трагедії б не сталося."Вони виписували. Сказали, що дитина здорова", - каже батько померлого хлопчика.У поліцію батьки поки не зверталися. Чи вимагатимуть розслідування - ще не визначилися.

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