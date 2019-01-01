Відомо, через що померло одномісячне немовля з Волині, яке пережило клінічну смерть. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
У Ковелі померло місячне дитя. У дитини була вроджена вада кишківника, але про неї лікарі під час виписки не повідомили. Батьки звинувачують у трагедії медиків.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Нагадаємо, 24 листопада на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району. За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.
Маленький Даниїл прожив менше місяця і помер наступного дня після свого хрещення. У довідці про смерть написано, що в дитини була вроджена вада кишківника.
Про те, що хлопчик має таку ваду, родина дізналась лише після його смерті. У 28-річної Надії це була шоста вагітність. У пологовому розповідають, під час народження жодних ускладнень не було. Малюк був здоровий.
"Жодних проблем на момент виписки і на момент перебування в пологовому у дитини не було", - каже головна лікарка пологового будинку Ковельського МТМО Світлана Гаврилюк.
У перші тижні в малюка часто болів животик. Утім, у немовлят таке часто буває, заспокоювали лікарі. Батьки звернулися до медиків через кілька тижнів, коли хлопчику стало зле.
"Воно було у важкому стані. Дитя було синє, мляве абсолютно", - каже лікарка швидкої допомоги Тамара Білецька.
У районній лікарні майже вісім годин боролися за життя дитини. На допомогу викликали і спеціалістів з Луцька, але малюка врятувати не вдалося.
Бабуся розповіла, що напередодні у мами було мало молока і малого вирішили трошки підгодувати коров’ячим. Медики кажуть, якщо в дитини була вада кишківника, то навіть невелика кількість такого молока могла заподіяти шкоди.
"Можливо коров’яче молоко було як пусковим механізмом до загострення патології", - пояснив лікар-анестезіолог Андрій Ковальчук.
У смерті немовляти нині батьки винуватять медиків. Вони кажуть, якби в пологовому будинку вчасно розпізнали вроджену хворобу і попередили про особливості харчування, то трагедії б не сталося.
"Вони виписували. Сказали, що дитина здорова", - каже батько померлого хлопчика.
У поліцію батьки поки не зверталися. Чи вимагатимуть розслідування - ще не визначилися.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Нагадаємо, 24 листопада на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району. За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.
Маленький Даниїл прожив менше місяця і помер наступного дня після свого хрещення. У довідці про смерть написано, що в дитини була вроджена вада кишківника.
Про те, що хлопчик має таку ваду, родина дізналась лише після його смерті. У 28-річної Надії це була шоста вагітність. У пологовому розповідають, під час народження жодних ускладнень не було. Малюк був здоровий.
"Жодних проблем на момент виписки і на момент перебування в пологовому у дитини не було", - каже головна лікарка пологового будинку Ковельського МТМО Світлана Гаврилюк.
У перші тижні в малюка часто болів животик. Утім, у немовлят таке часто буває, заспокоювали лікарі. Батьки звернулися до медиків через кілька тижнів, коли хлопчику стало зле.
"Воно було у важкому стані. Дитя було синє, мляве абсолютно", - каже лікарка швидкої допомоги Тамара Білецька.
У районній лікарні майже вісім годин боролися за життя дитини. На допомогу викликали і спеціалістів з Луцька, але малюка врятувати не вдалося.
Бабуся розповіла, що напередодні у мами було мало молока і малого вирішили трошки підгодувати коров’ячим. Медики кажуть, якщо в дитини була вада кишківника, то навіть невелика кількість такого молока могла заподіяти шкоди.
"Можливо коров’яче молоко було як пусковим механізмом до загострення патології", - пояснив лікар-анестезіолог Андрій Ковальчук.
У смерті немовляти нині батьки винуватять медиків. Вони кажуть, якби в пологовому будинку вчасно розпізнали вроджену хворобу і попередили про особливості харчування, то трагедії б не сталося.
"Вони виписували. Сказали, що дитина здорова", - каже батько померлого хлопчика.
У поліцію батьки поки не зверталися. Чи вимагатимуть розслідування - ще не визначилися.
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Коментарі 2
А ще медики пишуть, що людина на велосипеді, яку збив та роз'їхав автомобіль, померла від алкогольної коми
якісь довбонуті - давати місячній дитині цільне сире коров"яче молоко, а в результаті лікарі винні(((
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