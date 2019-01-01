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Відомо, через що померло одномісячне немовля з Волині, яке пережило клінічну смерть. ВІДЕО

Відомо, через що померло одномісячне немовля з Волині, яке пережило клінічну смерть. ВІДЕО
У Ковелі померло місячне дитя. У дитини була вроджена вада кишківника, але про неї лікарі під час виписки не повідомили. Батьки звинувачують у трагедії медиків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Нагадаємо, 24 листопада на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району. За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.

Маленький Даниїл прожив менше місяця і помер наступного дня після свого хрещення. У довідці про смерть написано, що в дитини була вроджена вада кишківника.

Про те, що хлопчик має таку ваду, родина дізналась лише після його смерті. У 28-річної Надії це була шоста вагітність. У пологовому розповідають, під час народження жодних ускладнень не було. Малюк був здоровий.

"Жодних проблем на момент виписки і на момент перебування в пологовому у дитини не було", - каже головна лікарка пологового будинку Ковельського МТМО Світлана Гаврилюк

У перші тижні в малюка часто болів животик. Утім, у немовлят таке часто буває, заспокоювали лікарі. Батьки звернулися до медиків через кілька тижнів, коли хлопчику стало зле.

"Воно було у важкому стані. Дитя було синє, мляве абсолютно", - каже лікарка швидкої допомоги Тамара Білецька.

У районній лікарні майже вісім годин боролися за життя дитини. На допомогу викликали і спеціалістів з Луцька, але малюка врятувати не вдалося. 

Бабуся розповіла, що напередодні у мами було мало молока і малого вирішили трошки підгодувати коров’ячим. Медики кажуть, якщо в дитини була вада кишківника, то навіть невелика кількість такого молока могла заподіяти шкоди.

"Можливо коров’яче молоко було як пусковим механізмом до загострення патології", - пояснив лікар-анестезіолог Андрій Ковальчук.

У смерті немовляти нині батьки винуватять медиків. Вони кажуть, якби в пологовому будинку вчасно розпізнали вроджену хворобу і попередили про особливості харчування, то трагедії б не сталося.

"Вони виписували. Сказали, що дитина здорова", - каже батько померлого хлопчика. 

У поліцію батьки поки не зверталися. Чи вимагатимуть розслідування - ще не визначилися.


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Теги: Ковель, смерть немовляти, причина смерті
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Коментарі 2
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А ще медики пишуть, що людина на велосипеді, яку збив та роз'їхав автомобіль, померла від алкогольної коми
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якісь довбонуті - давати місячній дитині цільне сире коров"яче молоко, а в результаті лікарі винні(((
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