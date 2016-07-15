На Волині у фурі знайшли велику патрію контрабандних сигарет





Не виправдався ризик контрабандистів перемістити сигарети через українсько-білоруський кордон учора вночі, - пише Держприкордонслужба України.



Цього разу охоронці кордону виявили майже 41 тисячу пачок сигарет.



Ситуація повторилася в тому ж самому пункті пропуску «Дольськ»,



На цей раз ще один білорус прямував в Україну такою ж вантажівкою «Сканія». До того ж так само перевозив кокосове волокно.



В результаті, після його розвантаження, правоохоронці натрапили на змонтовану конструкцію у днищі вантажівки. Сховок довелося знову демонтовувати. Всього із днища підлоги дістали 82 ящики із майже 41 тисячею пачок сигарет білоруського виробництва з марками акцизного збору РБ. Тож втрати контрабандистів сягнули більше мільйона гривень. Сума оцінки сигарет склала майже 920 тисяч гривень, причепу - понад 150 тисяч гривень.



Наразі вантажний автомобіль залишається в пункті пропуску для складання відповідних документів працівниками ДФС.

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