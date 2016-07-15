вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у фурі знайшли велику патрію контрабандних сигарет

На Волині у фурі знайшли велику патрію контрабандних сигарет
На Волині прикордонники виявили у фурі контрабанду.

Не виправдався ризик контрабандистів перемістити сигарети через українсько-білоруський кордон учора вночі, - пише Держприкордонслужба України.

Цього разу охоронці кордону виявили майже 41 тисячу пачок сигарет.

Ситуація повторилася в тому ж самому пункті пропуску «Дольськ», де кілька днів тому співробітники ДПСУ та ДФС вже виявляли в такій ж вантажівці партію сигарет, а саме - 27 тисяч пачок сигарет.

На цей раз ще один білорус прямував в Україну такою ж вантажівкою «Сканія». До того ж так само перевозив кокосове волокно.

В результаті, після його розвантаження, правоохоронці натрапили на змонтовану конструкцію у днищі вантажівки. Сховок довелося знову демонтовувати. Всього із днища підлоги дістали 82 ящики із майже 41 тисячею пачок сигарет білоруського виробництва з марками акцизного збору РБ. Тож втрати контрабандистів сягнули більше мільйона гривень. Сума оцінки сигарет склала майже 920 тисяч гривень, причепу - понад 150 тисяч гривень.

Наразі вантажний автомобіль залишається в пункті пропуску для складання відповідних документів працівниками ДФС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фура, контрабанда, Дольськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років: син благає про допомогу
Сьогодні, 12:35
У «Юпітері» продають останню однокімнатну квартиру*
Сьогодні, 12:33
На Волині у фурі знайшли велику патрію контрабандних сигарет
Сьогодні, 12:02
Відомо, через що померло одномісячне немовля з Волині, яке пережило клінічну смерть. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
Мерія Луцька просить не допустити «злив» справ Майдану
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО
02 лютий, 09:37
Волинянин намагався перевезти через кордон хімічні препарати на 200 тисяч гривень. ФОТО. ВІДЕО Волинянин намагався перевезти через кордон хімічні препарати на 200 тисяч гривень. ФОТО. ВІДЕО
15 липень, 2016, 12:25
На Волині прикордонники бензопилою та болгаркою вирізали із причепа 27 тисяч пачок сигарет На Волині прикордонники бензопилою та болгаркою вирізали із причепа 27 тисяч пачок сигарет
26 листопад, 10:15
На Волині чоловік позбувся буса через контрабандне куриво На Волині чоловік позбувся буса через контрабандне куриво
22 листопад, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка підробила документи, щоб отримати соціальну допомогу
Сьогодні, 12:45
 0
Лучанка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років: син благає про допомогу
Сьогодні, 12:35
 0
В Індії через зволікання чиновників померли 5 українців, які чекали на трансплантації органів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:35
 0
У «Юпітері» продають останню однокімнатну квартиру*
Сьогодні, 12:33
 0
На Волині у фурі знайшли велику патрію контрабандних сигарет
Сьогодні, 12:02
 0
Медіа
відео
1/8