На Волині у фурі знайшли велику патрію контрабандних сигарет
Сьогодні, 12:02
На Волині прикордонники виявили у фурі контрабанду.
Не виправдався ризик контрабандистів перемістити сигарети через українсько-білоруський кордон учора вночі, - пише Держприкордонслужба України.
Цього разу охоронці кордону виявили майже 41 тисячу пачок сигарет.
Ситуація повторилася в тому ж самому пункті пропуску «Дольськ», де кілька днів тому співробітники ДПСУ та ДФС вже виявляли в такій ж вантажівці партію сигарет, а саме - 27 тисяч пачок сигарет.
На цей раз ще один білорус прямував в Україну такою ж вантажівкою «Сканія». До того ж так само перевозив кокосове волокно.
В результаті, після його розвантаження, правоохоронці натрапили на змонтовану конструкцію у днищі вантажівки. Сховок довелося знову демонтовувати. Всього із днища підлоги дістали 82 ящики із майже 41 тисячею пачок сигарет білоруського виробництва з марками акцизного збору РБ. Тож втрати контрабандистів сягнули більше мільйона гривень. Сума оцінки сигарет склала майже 920 тисяч гривень, причепу - понад 150 тисяч гривень.
Наразі вантажний автомобіль залишається в пункті пропуску для складання відповідних документів працівниками ДФС.
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Не виправдався ризик контрабандистів перемістити сигарети через українсько-білоруський кордон учора вночі, - пише Держприкордонслужба України.
Цього разу охоронці кордону виявили майже 41 тисячу пачок сигарет.
Ситуація повторилася в тому ж самому пункті пропуску «Дольськ», де кілька днів тому співробітники ДПСУ та ДФС вже виявляли в такій ж вантажівці партію сигарет, а саме - 27 тисяч пачок сигарет.
На цей раз ще один білорус прямував в Україну такою ж вантажівкою «Сканія». До того ж так само перевозив кокосове волокно.
В результаті, після його розвантаження, правоохоронці натрапили на змонтовану конструкцію у днищі вантажівки. Сховок довелося знову демонтовувати. Всього із днища підлоги дістали 82 ящики із майже 41 тисячею пачок сигарет білоруського виробництва з марками акцизного збору РБ. Тож втрати контрабандистів сягнули більше мільйона гривень. Сума оцінки сигарет склала майже 920 тисяч гривень, причепу - понад 150 тисяч гривень.
Наразі вантажний автомобіль залишається в пункті пропуску для складання відповідних документів працівниками ДФС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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