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Лучанка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років: син благає про допомогу

Лучанка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років: син благає про допомогу
Лучанин Тарас Кацевич просить усіх небайдужих волинян допомогти коштами на дороговартісне лікування його матері, яка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років.

Про це син написав на сторінці у Facebook.

Зазначає, хвороба розпочалася ще у 2014 році і триває по цей час. За цей період провели 3 оперативних втручання, 40 сеансів променевої терапії, 12 курсів хіміотерапії та постійно підтримуюча терапія. Коштів на подальше лікування нині не вистачає.

"Якщо хтось має можливість виділити кошти на лікування, дуже прошу Вашої допомоги, хто скільки зможе, так як лікування дороговартісне. Буду дуже вдячний", - звертається з допомогою син.

У підтвердження вищесказаного лучанин викладає документи. Останньої виписки ще немає, оскільки матір перебуває в лікарні.

Номер картки ПриватБанку для перерахування коштів 5168 7573 8915 9841 - Кацевич Тарас Сергійович (син).

Лучанка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років: син благає про допомогу
Лучанка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років: син благає про допомогу
Лучанка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років: син благає про допомогу

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Теги: Луцьк, пухлина головного мозку, допомога
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