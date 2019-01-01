Лучанка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років: син благає про допомогу

Тарас Кацевич просить усіх небайдужих волинян допомогти коштами на дороговартісне лікування його матері, яка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років.



Про це син



Зазначає, хвороба розпочалася ще у 2014 році і триває по цей час. За цей період провели 3 оперативних втручання, 40 сеансів променевої терапії, 12 курсів хіміотерапії та постійно підтримуюча терапія. Коштів на подальше лікування нині не вистачає.



"Якщо хтось має можливість виділити кошти на лікування, дуже прошу Вашої допомоги, хто скільки зможе, так як лікування дороговартісне. Буду дуже вдячний", - звертається з допомогою син.



У підтвердження вищесказаного лучанин викладає документи. Останньої виписки ще немає, оскільки матір перебуває в лікарні.



Номер картки ПриватБанку для перерахування коштів 5168 7573 8915 9841 - Кацевич Тарас Сергійович (син).





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