В Індії через зволікання чиновників померли 5 українців, які чекали на трансплантації органів. ВІДЕО





Восьмеро українців застрягли в Індії, куди поїхали на операцію з трансплантації. Пересадки сердець та легенів їм сплатило Міністерство охорони здоров'я. Утім, на місці пацієнти з'ясували, що лікарня має квоти, в які українці не потрапляють. Як наслідок, п'ять пацієнтів померли, - йдеться у сюжеті



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Оксана Славунік, якій 46 років, вже понад півроку вона в Індії чекає на нові легені. У місті Ченнай знімає житло разом з іншими пацієнтами з України та Казахстану. Прилетіла на операцію ще в квітні, але застрягла. Легенів для неї тут не передбачено. Повертатися без донорських органів не має сенсу. Крім того, Оксана просто не витримає переліт.





У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що збираються летіти до Індії і домовлятися з клініками, аби повернули чи перенаправили вже переказані туди сотні тисяч доларів.



“Там зараз вісім українських громадян. Ми рішуче налаштовані вирішити питання допомоги”, - каже очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.



У міністерстві пояснюють, що змінилось індійське законодавство, зокрема, в штаті Ченнай. Органи спершу отримують індуси.



Усі пацієнти поїхали на трансплатнацію за кордон ще за попереднього уряду. У посольстві Індії повідомляють, що неодноразово попереджали: українці мають мізерні шанси отримати донорські органи.



Наразі індійський уряд вживає кроків для підвищення пріоритету для громадян Індії, порівняно з іноземними громадянами, у питанні черговості очікування на трансплантацію.



Перше попередження відправили в липні 2018 року потім у лютому та в травні 2019 року. Повідомляли, що в Індії, не дочекавшись пересадки, померло щонайменше 5 українців. Утім, після цих попереджень до Індію все одно відправили Олександру Антоненко.



Пацієнтів, за яких уже заплатили, але які так і не отримали лікування насправді більше. В Олександрівській лікарні на виліт очікує Ярослав. Його життя залежить від крапельниць, інгаляторів і парату штучної вентиляції. Мама Ярослава має запрошення від двох інших індійських клінік, але гроші застрягли в лікарні, яку обирало МОЗ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МОЗ оплатило українцям трансплантації органів в Індії, та через нове законодавство їх не оперують.Восьмеро українців застрягли в Індії, куди поїхали на операцію з трансплантації. Пересадки сердець та легенів їм сплатило Міністерство охорони здоров'я. Утім, на місці пацієнти з'ясували, що лікарня має квоти, в які українці не потрапляють. Як наслідок, п'ять пацієнтів померли, - йдеться у сюжеті ТСН , якій 46 років, вже понад півроку вона в Індії чекає на нові легені. У місті Ченнай знімає житло разом з іншими пацієнтами з України та Казахстану. Прилетіла на операцію ще в квітні, але застрягла. Легенів для неї тут не передбачено. Повертатися без донорських органів не має сенсу. Крім того, Оксана просто не витримає переліт.У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що збираються летіти до Індії і домовлятися з клініками, аби повернули чи перенаправили вже переказані туди сотні тисяч доларів.“Там зараз вісім українських громадян. Ми рішуче налаштовані вирішити питання допомоги”, - каже очільниця МОЗУ міністерстві пояснюють, що змінилось індійське законодавство, зокрема, в штаті Ченнай. Органи спершу отримують індуси.Усі пацієнти поїхали на трансплатнацію за кордон ще за попереднього уряду. У посольстві Індії повідомляють, що неодноразово попереджали: українці мають мізерні шанси отримати донорські органи.Наразі індійський уряд вживає кроків для підвищення пріоритету для громадян Індії, порівняно з іноземними громадянами, у питанні черговості очікування на трансплантацію.Перше попередження відправили в липні 2018 року потім у лютому та в травні 2019 року. Повідомляли, що в Індії, не дочекавшись пересадки, померло щонайменше 5 українців. Утім, після цих попереджень до Індію все одно відправили Олександру Антоненко.Пацієнтів, за яких уже заплатили, але які так і не отримали лікування насправді більше. В Олександрівській лікарні на виліт очікує Ярослав. Його життя залежить від крапельниць, інгаляторів і парату штучної вентиляції. Мама Ярослава має запрошення від двох інших індійських клінік, але гроші застрягли в лікарні, яку обирало МОЗ.

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