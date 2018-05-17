В Індії через зволікання чиновників померли 5 українців, які чекали на трансплантації органів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:35
МОЗ оплатило українцям трансплантації органів в Індії, та через нове законодавство їх не оперують.
Восьмеро українців застрягли в Індії, куди поїхали на операцію з трансплантації. Пересадки сердець та легенів їм сплатило Міністерство охорони здоров'я. Утім, на місці пацієнти з'ясували, що лікарня має квоти, в які українці не потрапляють. Як наслідок, п'ять пацієнтів померли, - йдеться у сюжеті ТСН.
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Оксана Славунік, якій 46 років, вже понад півроку вона в Індії чекає на нові легені. У місті Ченнай знімає житло разом з іншими пацієнтами з України та Казахстану. Прилетіла на операцію ще в квітні, але застрягла. Легенів для неї тут не передбачено. Повертатися без донорських органів не має сенсу. Крім того, Оксана просто не витримає переліт.
У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що збираються летіти до Індії і домовлятися з клініками, аби повернули чи перенаправили вже переказані туди сотні тисяч доларів.
“Там зараз вісім українських громадян. Ми рішуче налаштовані вирішити питання допомоги”, - каже очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.
У міністерстві пояснюють, що змінилось індійське законодавство, зокрема, в штаті Ченнай. Органи спершу отримують індуси.
Усі пацієнти поїхали на трансплатнацію за кордон ще за попереднього уряду. У посольстві Індії повідомляють, що неодноразово попереджали: українці мають мізерні шанси отримати донорські органи.
Наразі індійський уряд вживає кроків для підвищення пріоритету для громадян Індії, порівняно з іноземними громадянами, у питанні черговості очікування на трансплантацію.
Перше попередження відправили в липні 2018 року потім у лютому та в травні 2019 року. Повідомляли, що в Індії, не дочекавшись пересадки, померло щонайменше 5 українців. Утім, після цих попереджень до Індію все одно відправили Олександру Антоненко.
Пацієнтів, за яких уже заплатили, але які так і не отримали лікування насправді більше. В Олександрівській лікарні на виліт очікує Ярослав. Його життя залежить від крапельниць, інгаляторів і парату штучної вентиляції. Мама Ярослава має запрошення від двох інших індійських клінік, але гроші застрягли в лікарні, яку обирало МОЗ.
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Восьмеро українців застрягли в Індії, куди поїхали на операцію з трансплантації. Пересадки сердець та легенів їм сплатило Міністерство охорони здоров'я. Утім, на місці пацієнти з'ясували, що лікарня має квоти, в які українці не потрапляють. Як наслідок, п'ять пацієнтів померли, - йдеться у сюжеті ТСН.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Вмерти ми могли і вдома»: волинянка, яка поховала сина, розповіла правду про трансплантацію органів в Індії. ВІДЕО
Оксана Славунік, якій 46 років, вже понад півроку вона в Індії чекає на нові легені. У місті Ченнай знімає житло разом з іншими пацієнтами з України та Казахстану. Прилетіла на операцію ще в квітні, але застрягла. Легенів для неї тут не передбачено. Повертатися без донорських органів не має сенсу. Крім того, Оксана просто не витримає переліт.
У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що збираються летіти до Індії і домовлятися з клініками, аби повернули чи перенаправили вже переказані туди сотні тисяч доларів.
“Там зараз вісім українських громадян. Ми рішуче налаштовані вирішити питання допомоги”, - каже очільниця МОЗ Зоряна Скалецька.
У міністерстві пояснюють, що змінилось індійське законодавство, зокрема, в штаті Ченнай. Органи спершу отримують індуси.
Усі пацієнти поїхали на трансплатнацію за кордон ще за попереднього уряду. У посольстві Індії повідомляють, що неодноразово попереджали: українці мають мізерні шанси отримати донорські органи.
Наразі індійський уряд вживає кроків для підвищення пріоритету для громадян Індії, порівняно з іноземними громадянами, у питанні черговості очікування на трансплантацію.
Перше попередження відправили в липні 2018 року потім у лютому та в травні 2019 року. Повідомляли, що в Індії, не дочекавшись пересадки, померло щонайменше 5 українців. Утім, після цих попереджень до Індію все одно відправили Олександру Антоненко.
Пацієнтів, за яких уже заплатили, але які так і не отримали лікування насправді більше. В Олександрівській лікарні на виліт очікує Ярослав. Його життя залежить від крапельниць, інгаляторів і парату штучної вентиляції. Мама Ярослава має запрошення від двох інших індійських клінік, але гроші застрягли в лікарні, яку обирало МОЗ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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