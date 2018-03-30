Волинянка підробила документи, щоб отримати соціальну допомогу

Поліцейські викрили волинянку в підробленні документів та шахрайстві на понад 100 тисяч гривень.У ході розслідування слідчі встановили, що 38-річна жителька Луцька з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, подала до департаменту соцполітики завідомо підроблені офіційні документи, - пише ГУНП у Волинській області.Зокрема, правопорушниця не вказала в декларації відомості про належний їй будинок та земельну ділянку, що позбавило б її права на отримання вказаної соціальної допомоги.Своїми діями зловмисниця завдала територіальній громаді міста Луцьк в особі Департаменту соціальної політики Луцької міської ради матеріальну шкоду на понад 100 тисяч гривень.Слідчі поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 та ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів та шахрайство, відповідно. З метою гарантії відшкодування збитків державі накладено арешт на майно підозрюваної.Справу з обвинувальним актом скеровали до суду.