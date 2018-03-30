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Волинянка підробила документи, щоб отримати соціальну допомогу

Волинянка підробила документи, щоб отримати соціальну допомогу
Поліцейські викрили волинянку в підробленні документів та шахрайстві на понад 100 тисяч гривень.

У ході розслідування слідчі встановили, що 38-річна жителька Луцька з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, подала до департаменту соцполітики завідомо підроблені офіційні документи, - пише ГУНП у Волинській області.

Зокрема, правопорушниця не вказала в декларації відомості про належний їй будинок та земельну ділянку, що позбавило б її права на отримання вказаної соціальної допомоги.

Своїми діями зловмисниця завдала територіальній громаді міста Луцьк в особі Департаменту соціальної політики Луцької міської ради матеріальну шкоду на понад 100 тисяч гривень.

Слідчі поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 358 та ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів та шахрайство, відповідно. З метою гарантії відшкодування збитків державі накладено арешт на майно підозрюваної.

Справу з обвинувальним актом скеровали до суду.




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Теги: документи, соцдопомога, шахрайство
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