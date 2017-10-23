Підприємці Центрального ринку збирають підписи проти переїзду на нове місце. ВІДЕО





Підприємець Юрій Здіховський говорить, в документі йдеться про те, що переносити торгівлю з вулиці Глушець, 1 на територію ТзОВ «Дельта-7» у торгівельний комплекс «Новий ринок», - не будуть, - йдеться у сюжеті



Він знаходиться на околиці міста в селі Рованці. В поясненні йдеться про неналежну інфраструктуру нового ринку та погане транспортне сполучення. У Луцькій міській раді пропонують меморандум із спеціальними умовами для переїзду.



На Центральному ринку Юрій працює 8 років, платить 117 гривень за квадратний метр. Продає телефони та аксесуари.



«Для мого бізнес це буде кінець, вже можна ставити хрест відразу, бо за таким товаром туди люди не підуть. Люди приходять сюди за продуктами, і купують супутні товари. Поряд інститути, школи, клієнтський потік дуже великий», - каже підприємець Юрій Здіховський.



«Практично одноголосно було прийняте рішення міською радою про не продовження оренди Облспоживспілки. Це 2,2 гектари, на якій розташована права частина ринку. Є намір звільнити усю територію біля замку, щоб зробити благоустрій, розроблятимемо концепцію території. Ми будемо робити так, щоб приміські автобуси з Ковеля та Львова їхали на другу автостанцію, яка поряд ринку, що дасть додаткових клієнтів», - зауважує Костянтин Петрочук, заступник Луцького міського голови.



Він каже: напередодні прийняли рішення створити реєстр осіб, які підпишуть зобов’язання щодо добровільного переїзду на нове місце. Реєстр формуватимуть до кінця тижня. Зобов’язання про добровільний переїзд передбачає демонтаж контейнерів до 15 грудня.



«Ці торгівельні місця на нашому майні, відповідно, підприємців висилити, поки мають з нами договори, - неможливо. Верховний суд прийняв рішення і визнав наш майновий комплекс, а це 13 об’єктів», - розповіла Марта Кандиба, голова правління Облспоживспілки.



Коментуючи ситуацію з орендою ринку, заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук сказав, що підприємців просять звільнити територію, яку давали під оренду Облспоживспілці. Він каже: до їхнього майна не мають відношення.



Співвласник «Нового ринку» Анатолій Цейко говорить, що ринок створений у 2009 році. У новому місці підприємцям пропонують пільгові умови оренди.



«Три місяці будуть працювати безкоштовно, далі квартал 40% від кінцевої плати – 90 грн, на центральному 115, потім три місяці 70%, наступний квартал 85%. Усі норми пожежні витримано, великі проходи, є три гідранти, туалети: 20 кабінок жіночих, є чоловічі, для людей з інвалідністю, є електропідстанція 1260 Кв, цього аж забагато», - каже Анатолій Цейко, співвласник «Нового ринку».



Пільгові умови передбачені в меморандумі, який пропонує міська рада. Підприємці збирають підписи і готують свій меморандум.







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