Жінки заробляли до 10 тисяч євро: за кордоном викрили польсько-українську банду сутенерів





Як повідoмляє



Слідство вважає, що керувала злочинною групою Катажина Я. Сама ж діяльність з вербування жінок велася на території Мазовецького, Поморського, Нижньосілезького та Лодзького воєводств. Там шукали та схиляли до заняття проституцією як українок, так і польок, які перебували у скрутному фінансовому стані. Потім їх відправляли надавати секс-послуги у Францію.



“Працювали” ті переважно в Парижі, а також кількох інших містах. Такого роду відрядження тривало близько 2-3 тижнів. За цей час жінки встигали заробити до 10 000 євро.



Зібрана доказова база вказує на те, що банда, серед яких є громадяни України та Польщі, могла залучити до заняття проституцією кількасот жінок, отримавши від сутенерства майже 4 мільйони злотих. Переважно це відсотки з сум, зароблених кожною завербованою жінкою.



Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучили комп’ютери, мобільні телефони, носії даних, які зараз аналізуються. Також накладено арешт на інше рухоме та нерухоме майно підозрюваних на суму майже 5 мільйонів злотих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польсько-українська банда сутенерів відправляла жінок у Францію займатися проституцією.Як повідoмляє Yavp.pl з посиланням на сайт Центрального слідчого бюро поліції в Польщі, затримано 4-х підозрюваних, в тому числі трьох жінок.Слідство вважає, що керувала злочинною групою Катажина Я. Сама ж діяльність з вербування жінок велася на території Мазовецького, Поморського, Нижньосілезького та Лодзького воєводств. Там шукали та схиляли до заняття проституцією як українок, так і польок, які перебували у скрутному фінансовому стані. Потім їх відправляли надавати секс-послуги у Францію.“Працювали” ті переважно в Парижі, а також кількох інших містах. Такого роду відрядження тривало близько 2-3 тижнів. За цей час жінки встигали заробити до 10 000 євро.Зібрана доказова база вказує на те, що банда, серед яких є громадяни України та Польщі, могла залучити до заняття проституцією кількасот жінок, отримавши від сутенерства майже 4 мільйони злотих. Переважно це відсотки з сум, зароблених кожною завербованою жінкою.Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучили комп’ютери, мобільні телефони, носії даних, які зараз аналізуються. Також накладено арешт на інше рухоме та нерухоме майно підозрюваних на суму майже 5 мільйонів злотих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію