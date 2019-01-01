Повідомили, коли і де прощатимуться з директором волинського військового музею
Сьогодні, 13:34
Прощання з директором Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки Ігорем Пасюком відбудеться 28 листопада.
Про це інтернет-видання “Волинь Online” повідомили працівники музею.
Наадаємо, Ігор Пасюк помер 26 листопада через зупинку серця. Він мав важку хворобу.
В Домі панахиди міста Луцька 28 листопада о 10:30 відбудеться прощання з чоловіком.
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Про це інтернет-видання “Волинь Online” повідомили працівники музею.
Наадаємо, Ігор Пасюк помер 26 листопада через зупинку серця. Він мав важку хворобу.
В Домі панахиди міста Луцька 28 листопада о 10:30 відбудеться прощання з чоловіком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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