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Повідомили, коли і де прощатимуться з директором волинського військового музею

Повідомили, коли і де прощатимуться з директором волинського військового музею
Прощання з директором Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки Ігорем Пасюком відбудеться 28 листопада.

Про це інтернет-видання “Волинь Online” повідомили працівники музею.

Наадаємо, Ігор Пасюк помер 26 листопада через зупинку серця. Він мав важку хворобу.

В Домі панахиди міста Луцька 28 листопада о 10:30 відбудеться прощання з чоловіком.

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Теги: Ігор Пасюк, директор, прощання
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