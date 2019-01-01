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Підприємець з Нововолинська незаконно орендував земельну ділянку

Підприємець з Нововолинська незаконно орендував земельну ділянку
За втручання Володимир-Волинської місцевої прокуратури підприємець сплатить до бюджету міста Нововолинська понад 280 тисяч гривень за користування земельною ділянкою 0,37 га без правовстановлюючих документів.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

Зауважують, підприємець використовував цю земельну ділянку комунальної власності без будь-яких правовстановлюючих документів, позбавляючи громаду міста значних надходжень до бюджету.

Суд задоволив позовні вимоги прокуратури, відтак недоотримані громадою кошти надійдуть у місцевий бюджет

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Теги: Нововолинськ, суд, підприємець, незаконна оренда
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