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У Луцьку викрали елітне авто: ввели план-перехоплення

У Луцьку викрали елітне авто: ввели план-перехоплення
У Луцьку вночі викрали автомобіль Toyota Venza, у місті оголосили план-перехоплення.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив речник волинської поліції Віктор Гомоль.

«Сьогодні близько 4 години ранку в правоохоронні органи надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Toyota Venza. Одразу ж в дію було ввведено поліцейську операцію з перехоплення. На виїздах з міста патрулюють правоохоронці.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Проводяться всі необхідні заходи спрямовані на встановлення осіб причетних до скоєння цього злочину, їх затримання та притягнення до кримінальної відповідальності», – розповів Віктор Гомоль.

За словами речника поліції, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі Луцького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, крадіжка авто, план-перехоплення
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