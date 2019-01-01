У Луцьку викрали елітне авто: ввели план-перехоплення





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини Віктор Гомоль.



«Сьогодні близько 4 години ранку в правоохоронні органи надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Toyota Venza. Одразу ж в дію було ввведено поліцейську операцію з перехоплення. На виїздах з міста патрулюють правоохоронці.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Проводяться всі необхідні заходи спрямовані на встановлення осіб причетних до скоєння цього злочину, їх затримання та притягнення до кримінальної відповідальності», – розповів Віктор Гомоль.



За словами речника поліції, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі Луцького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.



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