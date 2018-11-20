У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
Сьогодні, 14:45
У «чорну п'ятницю» ТЦ «Ювант» підготував усім клієнтам приємні знижки від 20% до 70%.
Найголовніше те, що вони будуть дійсно чесними: магазини робитимуть знижки від реальної ціни товару. Для цього шукайте бутики у торговому центрі з позначкою «Учасник акції чорна п'ятниця», купуйте і отримуйте величезні знижки.
Зокрема, у ТЦ «Ювант» ви зможете придбати чоловічий, жіночий, дитячий одяг та взуття, верхній одяг, шкіряні вироби, парфумерію, іграшки та багато іншого.
Завітайте в «Ювант» і зробіть дійсно вигідні покупки!
м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1д
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Найголовніше те, що вони будуть дійсно чесними: магазини робитимуть знижки від реальної ціни товару. Для цього шукайте бутики у торговому центрі з позначкою «Учасник акції чорна п'ятниця», купуйте і отримуйте величезні знижки.
Зокрема, у ТЦ «Ювант» ви зможете придбати чоловічий, жіночий, дитячий одяг та взуття, верхній одяг, шкіряні вироби, парфумерію, іграшки та багато іншого.
Завітайте в «Ювант» і зробіть дійсно вигідні покупки!
м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1д
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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