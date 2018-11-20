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У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*

У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У «чорну п'ятницю» ТЦ «Ювант» підготував усім клієнтам приємні знижки від 20% до 70%.

Найголовніше те, що вони будуть дійсно чесними: магазини робитимуть знижки від реальної ціни товару. Для цього шукайте бутики у торговому центрі з позначкою «Учасник акції чорна п'ятниця», купуйте і отримуйте величезні знижки.

Зокрема, у ТЦ «Ювант» ви зможете придбати чоловічий, жіночий, дитячий одяг та взуття, верхній одяг, шкіряні вироби, парфумерію, іграшки та багато іншого.

Завітайте в «Ювант» і зробіть дійсно вигідні покупки!

м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1д
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*
У ТЦ «Ювант» – чесні знижки до 70%*


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Теги: Ювант, знижки, чорна п’ятниця
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