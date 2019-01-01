Анатолій Цьось став новим ректором СНУ
Сьогодні, 16:58
Відбулися вибори на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Анатолій Цьось, який був єдиним кандидатом, здобув 883 голосів. Відтак, «за» проголосувало більш ніж 85% виборців.
Нового ректора СНУ обрали під час другого туру виборів, що відбувся 27 листопада.
Виборчі баталії між двома головними претендентами на посаду – Анатолієм Цьосем та ексректором Ігорем Коцаном завершилися тим, що другий зняв свою кандидатуру за день до старту другого туру.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Цьось прокоментував відмову Коцана брати участь у виборах ректора СНУ.
Члени виборчої комісії повідомили, що явка 27 листопада – надзвичайно висока, близько 90% громадян віддали свій голос. У виборчому бюлетні було всього дві позиції, перша – за Анатолія Цьося, друга – «Не підтримую жодного кандидата», цікаво, що у цій позиції було доволі багато позначок – аж 131.
23 бюлетні виявилися недійсними. Сюди відносили документи із невідповідними позначками та пусті бланки. Знайшлися також і креативні виборці, які замість голосування розмальовували бюлетні карикатурами.
Під час процесу голосування жодних порушень виявлено не було.
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Нового ректора СНУ обрали під час другого туру виборів, що відбувся 27 листопада.
Виборчі баталії між двома головними претендентами на посаду – Анатолієм Цьосем та ексректором Ігорем Коцаном завершилися тим, що другий зняв свою кандидатуру за день до старту другого туру.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Цьось прокоментував відмову Коцана брати участь у виборах ректора СНУ.
Члени виборчої комісії повідомили, що явка 27 листопада – надзвичайно висока, близько 90% громадян віддали свій голос. У виборчому бюлетні було всього дві позиції, перша – за Анатолія Цьося, друга – «Не підтримую жодного кандидата», цікаво, що у цій позиції було доволі багато позначок – аж 131.
23 бюлетні виявилися недійсними. Сюди відносили документи із невідповідними позначками та пусті бланки. Знайшлися також і креативні виборці, які замість голосування розмальовували бюлетні карикатурами.
Під час процесу голосування жодних порушень виявлено не було.
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