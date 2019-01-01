Анатолій Цьось став новим ректором СНУ

Відбулися вибори на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки., який був єдиним кандидатом, здобув 883 голосів. Відтак, «за» проголосувало більш ніж 85% виборців.Нового ректора СНУ обрали під час другого туру виборів, що відбувся 27 листопада.Виборчі баталії між двома головними претендентами на посаду – Анатолієм Цьосем та ексректоромзавершилися тим, що другий зняв свою кандидатуру за день до старту другого туру.Члени виборчої комісії повідомили, що явка 27 листопада – надзвичайно висока, близько 90% громадян віддали свій голос. У виборчому бюлетні було всього дві позиції, перша – за Анатолія Цьося, друга – «Не підтримую жодного кандидата», цікаво, що у цій позиції було доволі багато позначок – аж 131.23 бюлетні виявилися недійсними. Сюди відносили документи із невідповідними позначками та пусті бланки. Знайшлися також і креативні виборці, які замість голосування розмальовували бюлетні карикатурами.Під час процесу голосування жодних порушень виявлено не було.