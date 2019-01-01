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Анатолій Цьось став новим ректором СНУ

Анатолій Цьось став новим ректором СНУ
Відбулися вибори на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Анатолій Цьось, який був єдиним кандидатом, здобув 883 голосів. Відтак, «за» проголосувало більш ніж 85% виборців.

Нового ректора СНУ обрали під час другого туру виборів, що відбувся 27 листопада.

Виборчі баталії між двома головними претендентами на посаду – Анатолієм Цьосем та ексректором Ігорем Коцаном завершилися тим, що другий зняв свою кандидатуру за день до старту другого туру.

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Члени виборчої комісії повідомили, що явка 27 листопада – надзвичайно висока, близько 90% громадян віддали свій голос. У виборчому бюлетні було всього дві позиції, перша – за Анатолія Цьося, друга – «Не підтримую жодного кандидата», цікаво, що у цій позиції було доволі багато позначок – аж 131.

23 бюлетні виявилися недійсними. Сюди відносили документи із невідповідними позначками та пусті бланки. Знайшлися також і креативні виборці, які замість голосування розмальовували бюлетні карикатурами.

Під час процесу голосування жодних порушень виявлено не було.

Анатолій Цьось став новим ректором СНУ

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Теги: Анатолій Цьось, вибори, ректор, СНУ, Луцьк
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