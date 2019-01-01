У «ПортCity» кличуть на 2-й тур конкурсу талантів*

23 та 24 листопада відбувся перший відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2019». Неперевершені учасники вразили публіку своїми талантами та креативністю.Наступний відбірковий тур відбудеться 30 листопада та 1 грудня на першому поверсі ТРЦ з 14:00.Зауважують, усі фіналісти за результатами двох турів конкурсу виступлять на щорічному масштабному святі «Забіг Миколаїв» 15 грудня. Кожен з учасників представить один сольний номер та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом онлайн-голосування."Це буде феєричне передноворічне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням казкової події разом з ТРЦ "ПортCity" та новими талантами!", - йдеться у повідомленні.