У «ПортCity» кличуть на 2-й тур конкурсу талантів*
Сьогодні, 16:05
23 та 24 листопада відбувся перший відбірковий тур конкурсу «Таланти ПортCity 2019». Неперевершені учасники вразили публіку своїми талантами та креативністю.
Наступний відбірковий тур відбудеться 30 листопада та 1 грудня на першому поверсі ТРЦ з 14:00.
Зауважують, усі фіналісти за результатами двох турів конкурсу виступлять на щорічному масштабному святі «Забіг Миколаїв» 15 грудня. Кожен з учасників представить один сольний номер та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом онлайн-голосування.
"Це буде феєричне передноворічне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням казкової події разом з ТРЦ "ПортCity" та новими талантами!", - йдеться у повідомленні.
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Наступний відбірковий тур відбудеться 30 листопада та 1 грудня на першому поверсі ТРЦ з 14:00.
Зауважують, усі фіналісти за результатами двох турів конкурсу виступлять на щорічному масштабному святі «Забіг Миколаїв» 15 грудня. Кожен з учасників представить один сольний номер та один спільний з журі. Переможці будуть обрані шляхом онлайн-голосування.
"Це буде феєричне передноворічне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок. Чекаємо з нетерпінням казкової події разом з ТРЦ "ПортCity" та новими талантами!", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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