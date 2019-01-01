Ендометріоз як одна з причин безпліддя: особливості хвороби, причини розвитку, лікування*





Особливості жіночого організму



Для початку розглянемо особливості жіночого організму, призначення тканин та органів, які можуть бути пов'язані з ендометріозом. Внутрішня порожнина матки покрита спеціальною тканиною — ендометрієм. Це складна, багатокомпонентна система, до складу якої входять різноманітні клітини (епітеліальні, фібробласти та ін.), розвинена кровоносна система, маткові та трубчасті залози. Ця тканина має одну дуже важливу особливість — підвищену гормональну чутливість. У другій половині менструального циклу ендометрій стає набагато товщим, збагачується залізом та має посилене кровопостачання через викид жіночих статевих гормонів.



Основною функцією ендометрії є створення оптимальних умов для прикріплення запліднених яйцеклітин до матки та їх подальшого розвитку. При настанні вагітності тканини ендометрії розростаються, утворюючи плаценту, щоб доставляти ембріону кисень та поживні речовини.



Як розвивається хвороба



Якщо овуляція не закінчується вагітністю, то ендометрій відторгується і клітини виводяться з матки та піхви природним шляхом у вигляді менструальних виділень. Але в деяких випадках менструальна кров може потрапляти в черевну порожнину через маткові труби, а потім відірвана тканина приживається та починає розростатися. Це називають зовнішнім ендометріозом. Але клітини можуть також потрапити в м'язові тканини самої матки, і ця патологія називається внутрішнім ендометріозом. Також ця хвороба може бути генітальною (в матці та яєчниках) і екстрагенітальною (за межами статевої системи).



За принципом дії і розростання відірваний ендометрій схожий з раковими клітинами, ось тільки наслідки від цього менш жахливі. У середовищі зі сприятливими умовами тканини здатні розвиватися майже в будь-яких частинах організму, наприклад, в пупку. Фахівці стверджують, що хвороба здатна вражати навіть органи, не пов'язані зі статевою системою, наприклад, очі (такі випадки бувають вкрай рідко).



Найнебезпечніше, що коли клітини ендометрію потрапляють в інші органи, але вони всеодно чутливі до змін гормонального фону. Через це у жінок часто виникають болі та спостерігаються інші небажані наслідки: здавлювання нервів (через це розвиваються неврологічні порушення), кровотеча (анемія тканин), переродження відторгнутих тканин у ракові клітини.



Багато вчених стверджують, що причина недуги ховається в порушеннях розвитку організму дитини ще в материнській утробі, коли клітини ендометрію матері проникають в органи ембріона і згодом починають розвиватися. Також фахівці грішать на ослаблений імунітет, який просто нездатний справлятися з «порушниками». Можливо, свій сумний внесок вносять обидва ці чинники.



Лікування ендометріозу



На жаль, ендометріоз є поширеною хворобою. Вона може бути викликана невдалим хірургічним втручанням під час пологів, лікуванням гінекологічних захворювань, абортом, підвищеним рівнем естрогенів, генетичною схильністю та безліччю інших чинників. На сьогоднішній день традиційна медицина не здатна повністю вилікувати ендометріоз, але лікарям вдається позбавити жінок від сильних болів, придушити активність патологічного вогнища, відновити дітородну функцію.



Тож клініка репродуктивної медицини професора Феськова займається мінімізацією наслідків ендометріозу та допомагає жінкам стати щасливими матерями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато жінок дітородного віку часто страждають від ендометріозу. Ця хвороба може протікати без симптомів, але при цьому несе серйозні наслідки, аж до безпліддя. Так, на сайті клініки репродуктивної медицини https://sana-med.com.ua/ua/ можна детальніше дізнатися про особливості хвороби та записатися на прийом до фахівців, які допоможуть з лікуванням недуги.Для початку розглянемо особливості жіночого організму, призначення тканин та органів, які можуть бути пов'язані з ендометріозом. Внутрішня порожнина матки покрита спеціальною тканиною — ендометрієм. Це складна, багатокомпонентна система, до складу якої входять різноманітні клітини (епітеліальні, фібробласти та ін.), розвинена кровоносна система, маткові та трубчасті залози. Ця тканина має одну дуже важливу особливість — підвищену гормональну чутливість. У другій половині менструального циклу ендометрій стає набагато товщим, збагачується залізом та має посилене кровопостачання через викид жіночих статевих гормонів.Основною функцією ендометрії є створення оптимальних умов для прикріплення запліднених яйцеклітин до матки та їх подальшого розвитку. При настанні вагітності тканини ендометрії розростаються, утворюючи плаценту, щоб доставляти ембріону кисень та поживні речовини.Якщо овуляція не закінчується вагітністю, то ендометрій відторгується і клітини виводяться з матки та піхви природним шляхом у вигляді менструальних виділень. Але в деяких випадках менструальна кров може потрапляти в черевну порожнину через маткові труби, а потім відірвана тканина приживається та починає розростатися. Це називають зовнішнім ендометріозом. Але клітини можуть також потрапити в м'язові тканини самої матки, і ця патологія називається внутрішнім ендометріозом. Також ця хвороба може бути генітальною (в матці та яєчниках) і екстрагенітальною (за межами статевої системи).За принципом дії і розростання відірваний ендометрій схожий з раковими клітинами, ось тільки наслідки від цього менш жахливі. У середовищі зі сприятливими умовами тканини здатні розвиватися майже в будь-яких частинах організму, наприклад, в пупку. Фахівці стверджують, що хвороба здатна вражати навіть органи, не пов'язані зі статевою системою, наприклад, очі (такі випадки бувають вкрай рідко).Найнебезпечніше, що коли клітини ендометрію потрапляють в інші органи, але вони всеодно чутливі до змін гормонального фону. Через це у жінок часто виникають болі та спостерігаються інші небажані наслідки: здавлювання нервів (через це розвиваються неврологічні порушення), кровотеча (анемія тканин), переродження відторгнутих тканин у ракові клітини.Багато вчених стверджують, що причина недуги ховається в порушеннях розвитку організму дитини ще в материнській утробі, коли клітини ендометрію матері проникають в органи ембріона і згодом починають розвиватися. Також фахівці грішать на ослаблений імунітет, який просто нездатний справлятися з «порушниками». Можливо, свій сумний внесок вносять обидва ці чинники.На жаль, ендометріоз є поширеною хворобою. Вона може бути викликана невдалим хірургічним втручанням під час пологів, лікуванням гінекологічних захворювань, абортом, підвищеним рівнем естрогенів, генетичною схильністю та безліччю інших чинників. На сьогоднішній день традиційна медицина не здатна повністю вилікувати ендометріоз, але лікарям вдається позбавити жінок від сильних болів, придушити активність патологічного вогнища, відновити дітородну функцію.Тож клініка репродуктивної медицини професора Феськова займається мінімізацією наслідків ендометріозу та допомагає жінкам стати щасливими матерями.

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