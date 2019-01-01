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Обрання ректора СНУ: 10% виборців не захотіли голосувати

Обрання ректора СНУ: 10% виборців не захотіли голосувати
27 листопада завершився другий тур виборів на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Рівно о 15:00 виборчу дільницю у головному корпусі СНУ зачинили для підрахунку голосів.

Голова виборчої комісії Анатолій Федонюк повідомив, що було видано 1037 бюлетнів, 183 особи не з’явилися на голосування.
Наразі триває підрахунок голосів.


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Теги: вибори, ректор
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