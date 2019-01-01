Обрання ректора СНУ: 10% виборців не захотіли голосувати





Рівно о 15:00 виборчу дільницю у головному корпусі СНУ зачинили для підрахунку голосів.



Голова виборчої комісії Анатолій Федонюк повідомив, що було видано 1037 бюлетнів, 183 особи не з’явилися на голосування.

Наразі триває підрахунок голосів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 листопада завершився другий тур виборів на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Рівно о 15:00 виборчу дільницю у головному корпусі СНУ зачинили для підрахунку голосів.Голова виборчої комісіїповідомив, що було видано 1037 бюлетнів, 183 особи не з’явилися на голосування.Наразі триває підрахунок голосів.

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