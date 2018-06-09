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У мерії Луцька сподіваються, що підприємці переїдуть на Новий ринок добровільно

У мерії Луцька сподіваються, що підприємці переїдуть на Новий ринок добровільно
Розповіли про перші кроки задля перенесення Центрального ринку.

Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.

Радник мера Луцька Ігор Поліщук розповів, що жодної судової справи стосовно Центрального ринку облспоживспілка не виграла. Так, облспоживспілка подала позов на КП «Луцькі ринки», де йшлося про те, що вона привела до ладу територію ринку, зокрема, поклала асфальт, облаштувала освітлення тощо.

Ігор Поліщук додав, що поки неможливо спрогнозувати, скільки підприємців погодяться підписати договори та переїхати на Новий ринок. Нагадаємо, якщо їхнє рішення буде негативним, кіоски обіцяють демонтувати відповідно до законодавства.

Любомир Пахолко, каже радник мера, що є орендарем ділянки на Центральному ринку ліворуч, є співвласником Нового ринку. Домовилися, що підприємці, які працюють поки на його ділянці на Старому ринку, переїдуть на Новий.

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Теги: Луцьк, Центральний ринок, Новий
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