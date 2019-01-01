У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*
Сьогодні, 19:40
У Луцьку в торгово-розважальному центрі "Портcity" відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space.
Відсьогодні, 27 листопада, всі повнолітні споживачі IQOS мають можливість отримати професійну консультацію, сервісну підтримку та придбати нові моделі IQOS і весь асортимент аксесуарів на 1-му поверсі ПортCity.
IQOS призначений для повнолітніх споживачів, які хочуть продовжувати споживати тютюн.
Магазин працює щодня: з 10:00 до 22:00.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 1-й поверх.
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Відсьогодні, 27 листопада, всі повнолітні споживачі IQOS мають можливість отримати професійну консультацію, сервісну підтримку та придбати нові моделі IQOS і весь асортимент аксесуарів на 1-му поверсі ПортCity.
IQOS призначений для повнолітніх споживачів, які хочуть продовжувати споживати тютюн.
Магазин працює щодня: з 10:00 до 22:00.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 1-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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