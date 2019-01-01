вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*

У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*
У Луцьку в торгово-розважальному центрі "Портcity" відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space.

Відсьогодні, 27 листопада, всі повнолітні споживачі IQOS мають можливість отримати професійну консультацію, сервісну підтримку та придбати нові моделі IQOS і весь асортимент аксесуарів на 1-му поверсі ПортCity.

IQOS призначений для повнолітніх споживачів, які хочуть продовжувати споживати тютюн.

Магазин працює щодня: з 10:00 до 22:00.

Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 1-й поверх.

У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*
У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*
У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*
У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*
У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ПортCity, відкриття фірмового магазину, IQOS Space
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медицина Волині на дуже високому рівні, – представниця Національної служби здоров’я України
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*
Сьогодні, 19:40
У Луцьку «заклали» 100 тисяч на засвічення ялинок в мікрорайонах
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 листопада
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У боулінг-клубі «StrikeCity» діє спеціальна пропозиція* У боулінг-клубі «StrikeCity» діє спеціальна пропозиція*
09 листопад, 13:48
Білик, Дзідзьо і неймовірна кількість людей: грандіозне святкування дня народження «ПортCity», ФОТОРЕПОРТАЖ Білик, Дзідзьо і неймовірна кількість людей: грандіозне святкування дня народження «ПортCity», ФОТОРЕПОРТАЖ
30 червень, 12:25
У «ПортCity» – знижки на вихідних* У «ПортCity» – знижки на вихідних*
14 червень, 20:03
Вигідний шопінг: у «ПортCity» – знижки вихідного дня* Вигідний шопінг: у «ПортCity» – знижки вихідного дня*
06 квітень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медицина Волині на дуже високому рівні, – представниця Національної служби здоров’я України
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
У «ПортCity» відкрився перший фірмовий магазин IQOS Space. ФОТО*
Сьогодні, 19:40
 0
У Луцьку «заклали» 100 тисяч на засвічення ялинок в мікрорайонах
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8